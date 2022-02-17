Прорыв к Киеву и оккупация Харькова: в Британии показали карту вероятной атаки РФ

РФ может ударить с нескольких направлений / Facebook/mod.mil.rus

В Министерстве обороны Великобритании опубликовали карту вероятного вторжения России в Украину.

Минобороны Великобритании опубликовало в своем официальном Twitter вероятную схему вторжения российских войск на территорию Украины.

В сообщение британского оборонного ведомства подчеркивается, что на границе с Украиной наблюдается мощное присутствие российских войск, которое позволяет Кремлю начать войну без предупреждения.

Обратим внимание, что по мнению британских разведчиков, россияне могут атаковать Киев и замкнуть кольцо около Днепра.

Согласно опубликованной схеме, Харьков может оказаться оккупирован российскими частями.

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Вместе с тем на втором этапе войска РФ пойдут на Одессу и двинутся на запад Украины.

Обнародованная карта не исключает удара с территории Беларуси.

/ Twitter/DefenceHQ

Угроза вторжения РФ

Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

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