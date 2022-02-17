Сценарии вторжения в Украины и медиа США отличаются: в ВР отреагировали на дату нападения 20 февраля

В ВР отреагировали на новую дату вторжения 20 февраля / Reuters, Facebook ВР

В американских СМИ заявили со ссылкой на военного аналитика, что Россия может напасть на Украину 20 февраля. В Верховной Раде такие прогнозы ставят под сомнение. В частности, председатель финансового комитета ВР Даниил Гетманцев призвал больше доверять украинскому Минобороны, а не заявлениям медиа США.

По его словам, сценарии возможного вторжения в украинских оборонных ведомств и СМИ Соединенных Штатов отличаются, пишет Vesti.ua.

"Я прислушиваюсь к мнению нашей разведки, прислушиваюсь к мнению нашего Министерства обороны, которые на сегодняшний момент не видят основания для этого (вторжения – ред.). Видимо, сценарии разнятся у Politico и нашего Минобороны. Я прислушиваюсь к Министерству обороны", – подчеркнул нардеп.

Новая дата возможного вторжения России в Украину

Напомним, американское издание Politico со ссылкой на военного аналитика, старшего научного сотрудника Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана сообщило, что вторжение России в Украину может начаться 20 февраля или после этой даты. Издание отмечает, что "одержимость датой 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные СМИ могут иметь свои цели, распространяя информацию о датах возможного широкомасштабного вторжения России на территорию Украины.

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"Желтая пресса" делает это с одной целью, более серьезная пытается отслеживать и давать истинную правду. И каждый делает свою работу", – отметил он.

Угроза вторжения России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее предположил, что Россия может вторгнуться в Украину на этой неделе.

Хотя в России заявили, что начали возвращать военных в места постоянной дислокации после военных учений возле украинской границы и в оккупированном Крыму, Украина и страны-партнеры заявляют, что не увидели реального отвода войск.

Президент Украины Владимир Зеленский с недоверием отнесся к таким заявлениям и подчеркнул: "когда отведут войска – это увидят все". Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пока разведка не нашла никаких доказательств того, что Россия и в самом деле отводит войска от украинской границы.

Между тем в США заявили, что российских войск на границе с Украиной становится "больше, а не меньше, и они выдвигаются на боевые позиции", и что российская власть продолжает делать ложные заявления, которые впоследствии могут быть использованы как повод для вторжения в Украину. Также в Белом доме отметили, что Россия не отвела войска, а добавила 7 тысяч солдат.

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