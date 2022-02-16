Минус $2-3 млрд каждый месяц: Украина терпит удар из-за истерии по "вторжению РФ"

Паника западных СМИ из-за риска военного вторжения России наносит колоссальный экономический удар по Украине - Арахамия / Коллаж Reuters, УНИАН

Экономика Украины теряет каждый месяц около 2-3 миллиардов долларов на фоне паники, разгоняемой западной прессой из-за угрозы военного вторжения России. Киев через дипломатические каналы пытается донести до международных партнеров сведения о том, что такая информация несет разрушительный характер. И ситуации, когда США переносят свое посольство из Киева во Львов, обходятся украинскому государству в сотни миллионов долларов. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

В эфире программы Право на владу на 1+1 руководитель СН подверг резкой критике западные СМИ, которые поднимают панику на фоне ситуации с повышением концентрации войск России у границ Украины.

По его словам, в Киеве будут изучать, каким образом известные мировые издания, в том числе CNN, Bloomberg, WSJ, начали распространять ложную информацию, причем "хуже, чем Скабеева и Соловьев".

"Эта истерия стоит сейчас стране 2-3 миллиарда долларов в месяц. Мы считаем каждый день потери экономики", - отметил Арахамия.

По его словам, Киев уже заявил Западу о своих финансовых потерях вследствие подобной информационной политики. Государство через МИД объясняет ситуацию международным партнерам, которые должны осознавать последствия тиражирования подобных сведений.

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"Читайте такжеУдар по Украине с целью блокады пути в НАТО: Британия заявила об огромной военной мощи РФ у границКогда кто-то принимает решение перевезти посольство во Львов, они должны понимать, что такая новость будет стоить для экономики Украины несколько сотен миллионов долларов", - добавил парламентарий.

Также Давид Арахамия подчеркнул, что сейчас Украина сталкивается с серьезными сложностями при попытках брать кредиты на иностранных рынках, поскольку там "просто безумные ставки", а "многие экспортеры отказываются" предоставлять средства.

США предоставили Украина 1 миллиард долларов кредитных гарантий

Как сообщает Голос Америки, госсекретарь Штатов Энтони Блинкен сделал заявление о том, что Вашингтон предоставил Киеву кредитную гарантию, сумма которой составляет до одного миллиарда долларов, для поддержки курса, направленного на реализацию реформ в экономике.

Как утверждают в Штатах, решение направлено на оказание дальнейшей экономической поддержке украинскому государству с целью защиты экономики в условиях давления России.

Госдеп напомнил, что в период с 2014 по 2016 год Соединенные Штаты уже предоставляли Украине три кредитные гарантии по 1 миллиарду.

Кредитные гарантии направлены на погашение других долгов

Примечательно, что такая финансовая поддержка подразумевает не реальные финансовые средства, а гарантии кредитной помощи для покрытия других задолженностей. К примеру, эти деньги могут пойти на погашение заимствований у Международного валютного фонда, которое могут преподнести как шаг к стабилизации экономики страны.

Угроза военного вторжения России в Украину

Британское издание The Guardian ранее сообщило, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидерами Евросоюза и НАТО, в ходе которых якобы объявил о возможном военном вторжении России в Украину в ближайшие дни. По данным журналистов, операция может начаться с авиаударов.

Позже прошли телефонные переговоры хозяина Белого дома Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным. В Вашингтоне по итогам беседы сказали, что американцы не знают, приняли ли в Москве конкретное решение по военной операции против украинского государства.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой США Джо Байденом. В Белом доме сделали заявление о поддержке Киева, а также пообещали серьезный ответ в случае военного вторжения России.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов сказал о том, что Москва не собирается идти на сценарий военного вторжения на территорию Украины в ближайшем будущем. Российское государство ждет уступок от Запада.

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