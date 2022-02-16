УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Минус $2-3 млрд каждый месяц: Украина терпит удар из-за истерии по "вторжению РФ"

16 февраля 2022, 16:20

Известные мировые СМИ, среди которых CNN, Bloomberg, WSJ, стали писать фейки, "хуже чем Скабеева и Соловьев", считает Давид Арахамия.

Арахамия войска
Паника западных СМИ из-за риска военного вторжения России наносит колоссальный экономический удар по Украине - Арахамия / Коллаж Reuters, УНИАН

Экономика Украины теряет каждый месяц около 2-3 миллиардов долларов на фоне паники, разгоняемой западной прессой из-за угрозы военного вторжения России. Киев через дипломатические каналы пытается донести до международных партнеров сведения о том, что такая информация несет разрушительный характер. И ситуации, когда США переносят свое посольство из Киева во Львов, обходятся украинскому государству в сотни миллионов долларов. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

В эфире программы Право на владу на 1+1 руководитель СН подверг резкой критике западные СМИ, которые поднимают панику на фоне ситуации с повышением концентрации войск России у границ Украины.

По его словам, в Киеве будут изучать, каким образом известные мировые издания, в том числе CNN, Bloomberg, WSJ, начали распространять ложную информацию, причем "хуже, чем Скабеева и Соловьев".

"Эта истерия стоит сейчас стране 2-3 миллиарда долларов в месяц. Мы считаем каждый день потери экономики", - отметил Арахамия.

По его словам, Киев уже заявил Западу о своих финансовых потерях вследствие подобной информационной политики. Государство через МИД объясняет ситуацию международным партнерам, которые должны осознавать последствия тиражирования подобных сведений.

Реклама

"Читайте такжеУдар по Украине с целью блокады пути в НАТО: Британия заявила об огромной военной мощи РФ у границКогда кто-то принимает решение перевезти посольство во Львов, они должны понимать, что такая новость будет стоить для экономики Украины несколько сотен миллионов долларов", - добавил парламентарий.

Также Давид Арахамия подчеркнул, что сейчас Украина сталкивается с серьезными сложностями при попытках брать кредиты на иностранных рынках, поскольку там "просто безумные ставки", а "многие экспортеры отказываются" предоставлять средства.

США предоставили Украина 1 миллиард долларов кредитных гарантий

Как сообщает Голос Америки, госсекретарь Штатов Энтони Блинкен сделал заявление о том, что Вашингтон предоставил Киеву кредитную гарантию, сумма которой составляет до одного миллиарда долларов, для поддержки курса, направленного на реализацию реформ в экономике.

Как утверждают в Штатах, решение направлено на оказание дальнейшей экономической поддержке украинскому государству с целью защиты экономики в условиях давления России.

Госдеп напомнил, что в период с 2014 по 2016 год Соединенные Штаты уже предоставляли Украине три кредитные гарантии по 1 миллиарду.

Кредитные гарантии направлены на погашение других долгов

Примечательно, что такая финансовая поддержка подразумевает не реальные финансовые средства, а гарантии кредитной помощи для покрытия других задолженностей. К примеру, эти деньги могут пойти на погашение заимствований у Международного валютного фонда, которое могут преподнести как шаг к стабилизации экономики страны.

Угроза военного вторжения России в Украину

Британское издание The Guardian ранее сообщило, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидерами Евросоюза и НАТО, в ходе которых якобы объявил о возможном военном вторжении России в Украину в ближайшие дни. По данным журналистов, операция может начаться с авиаударов.

Позже прошли телефонные переговоры хозяина Белого дома Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным. В Вашингтоне по итогам беседы сказали, что американцы не знают, приняли ли в Москве конкретное решение по военной операции против украинского государства.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой США Джо Байденом. В Белом доме сделали заявление о поддержке Киева, а также пообещали серьезный ответ в случае военного вторжения России.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов сказал о том, что Москва не собирается идти на сценарий военного вторжения на территорию Украины в ближайшем будущем. Российское государство ждет уступок от Запада.

Главред рекомендует:

viber
новости США СМИ российское вторжение новости Украины Давид Арахамия
Сейчас вы просматриваете новость «Минус $2-3 млрд каждый месяц: Украина терпит удар из-за истерии по "вторжению РФ"». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Будет ли полномасштабная война с Россией: астролог составила гороскоп для УкраиныБудет ли полномасштабная война с Россией: астролог составила гороскоп для Украины Финансовый гороскоп на неделю14-20 февраля: Весам – интриги коллег, Рыбам – большой кушФинансовый гороскоп на неделю14-20 февраля: Весам – интриги коллег, Рыбам – большой куш Вторжение отменяется: Турция сообщила о новых данных из России и БеларусиВторжение отменяется: Турция сообщила о новых данных из России и Беларуси Вторжение РФ: где искать детей, что должно быть в тревожном чемоданчике и зачем нужен план действийВторжение РФ: где искать детей, что должно быть в тревожном чемоданчике и зачем нужен план действий Что обязательно нужно приготовить на Сретение, чтобы привлечь богатство и счастье в домЧто обязательно нужно приготовить на Сретение, чтобы привлечь богатство и счастье в дом
16:20

Минус $2-3 млрд каждый месяц: Украина терпит удар из-за истерии по "вторжению РФ"

16:10

Не расслабляйтесьмнение

16:09

Налетит ураган и зальет дождями: в Украину идет опасная погодаВидео

16:04

Сумма инвестиций Метинвеста в модернизацию производства превысила $11 миллиардов

15:51

1,2 млрд долларов на модернизацию: Метинвест планирует улучшить производство в 2022 году

Реклама
15:39

Эстонская разведка обнародовала отчет с датами наступления РФВидео

15:26

"Мне правда очень жаль": Алина Паш сняла свою кандидатуру как представителя Украины на Евровидении

15:07

Скандал в Одессе: депутат от "Партии Шария" убрал флаги Украины со стола на заседанииВидео

15:03

"Продам гараж на Соломе": на трансляции Reuters из Киева "посольство РФ" сделало объявлениеВидео

15:00

Компания Метинвест весной повысит зарплаты на своих предприятиях

14:58

В Украине резко подорожал самый популярный овощВидео

14:48

Украинская блогерка в одних трусиках обнажила татуировку на интимном месте

14:36

Лунный посевной календарь на март 2022: лучшие дни для работы в огороде и саду

14:33

Эрдоган объявил о подготовке встречи с Зеленским и Путиным в Турции

14:28

Украина завоевала первую медаль на зимних Олимпийских играх в ПекинеВидео

14:27

"Когда отведут войска – это увидят все": Зеленский ответил на заявление РФ об отводеВидео

14:15

Швеция не идет в НАТО - официальный отказВидео

14:11

Украина либо подыграет Байдену, либо пусть пеняет на себя: разбор речи президентамнение

13:48

Удар по Украине с целью блокады пути в НАТО: Британия заявила об огромной военной мощи РФ у границВидео

13:47

В Украине резко выросли цены на хлеб: стоимость побила пятилетний максимумВидео

Реклама
13:37

Русские хотят реваншамнение

13:23

"Большая стройка" сможет строить концессионные дороги – изменения к законодательству приняты

13:22

В Украине подскочат цены на ранние овощи: эксперт пояснил, в чем дело

13:10

"Мы готовы": у Европы есть альтернатива российскому газуВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 17 февраля 2022: Львам – доход, Весам - удача, Водолеям - кардинальные переменыВидео

12:54

"Укрзализныця" планирует направить 1,7 млрд прибыли на проекты "Большой стройки"

12:51

"Войска РФ поедут домой, а нападения не будет": Беларусь готова к военному сотрудничеству с Украиной

12:42

Тимошенко показала свежее фото с мужем и процитировала Маугли

12:37

Путин может держать войска возле Украины, как ультиматум - Госдеп СШАВидео

12:30

#UAразом: украинские звезды поддерживают челлендж президента Зеленского ко Дню единения УкраиныВидео

12:29

Обращение Госдумы по "ЛДНР" противоречит "Минску": у Путина объявили о позиции Кремля по Донбассу

12:22

Пока мама сходила в магазин, ребенок сгорел: в Запорожье в пожаре погиб 7-летний мальчикФото

12:17

Бесполезно разглагольствовать о датах вероятного вторжения РФ в Украину - британский министр обороны

11:32

Подсолнечное масло продолжит дорожать, при этом его качество снижается: в чем причиныВидео

11:32

Холостяк 12 сезон: проект кардинально изменит правила уже в первом выпускеВидео

11:26

Порошенко "дышит в спину" Зеленскому: опубликован свежий президентский рейтинг

11:11

Предприятия Метинвеста подняли государственные флаги в День единения

11:03

Приметы на 17 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:54

Президент Зеленский и первая леди запустили в соцсетях челлендж ко Дню единения

10:50

"России лучше три раза подумать, прежде чем нападать": Кулеба сделал эмоциональное заявлениеВидео

Реклама
10:41

"Реакция будет мгновенной": в МВД сделали жесткое заявление на фоне возможных случаев сепаратизмаВидео

10:34

Положинский подписал контракт с ВСУ, а Тополя вступил в ряды теробороныВидео

10:10

Пенсионеры могут потратить "тысячу Зеленского" на коммуналку: механизм действий

10:06

Вторжение России: британский таблоид, назвавший время атаки, объяснил, почему Путин не решился

10:00

Не дошел домой из школы: на Днепропетровщине нашли мертвым пропавшего 6-летнего мальчика

10:00

Почему Путин не будет торопиться признавать ОРДЛОмнение

09:29

В России заявили о начале отвода войск из аннексированного Крыма

09:05

Провокаций со стороны Украины не будет, но на попытки провоцировать нас жестко ответим – РезниковВидео

08:50

"С Днем единения, сине-желтые": Зеленский обратился к украинцам во время телемарафона нацединстваВидео

08:35

Коронавирус в Украине 16 февраля выявили у 31,5 тыс. человек: названы самые зараженные регионы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять