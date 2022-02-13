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Зеленский и Байден завершили переговоры: все подробности

13 февраля 2022, 19:57

Как сообщил президент Украины, разговор длился час.

Байден, Зеленский
Байден, Зеленский / коллаж Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня созвонился с американским лидером Джо Байденом на фоне агрессии со стороны России.

О завершении переговоров Байдена и Зеленского сообщила пресс-служба Белого дома.

О чем говорили президенты

  • Байден в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку Украины, сообщили в Белом доме.
  • Президент США Байден пообещал Зеленскому, что все быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую агрессию России против Украины.
  • Байден и Зеленский согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания России.

Что рассказал Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что телефонный разговор с Байденом длился час. Он обсудил с президентом США безопасность, экономику, имеющиеся риски, санкции и агрессию России.

Переговоры Путина и Байдена

После переговоров президентов США и РФ в Белом доме заявили, что до сих пор не знают, какой путь выберет Москва - дипломатическое урегулирование или военная эскалация.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине - нападение может произойти до 20 февраля.

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Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

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Владимир Зеленский Джо Байден военная агрессия РФ
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