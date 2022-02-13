Зеленский и Байден завершили переговоры: все подробности

Байден, Зеленский / коллаж Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня созвонился с американским лидером Джо Байденом на фоне агрессии со стороны России.

О завершении переговоров Байдена и Зеленского сообщила пресс-служба Белого дома.

О чем говорили президенты

Байден в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку Украины, сообщили в Белом доме.

Президент США Байден пообещал Зеленскому, что все быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую агрессию России против Украины.

Байден и Зеленский согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания России.

Что рассказал Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что телефонный разговор с Байденом длился час. Он обсудил с президентом США безопасность, экономику, имеющиеся риски, санкции и агрессию России.

Переговоры Путина и Байдена

После переговоров президентов США и РФ в Белом доме заявили, что до сих пор не знают, какой путь выберет Москва - дипломатическое урегулирование или военная эскалация.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине - нападение может произойти до 20 февраля.

Реклама

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

Читайте такжеУкраина просит авиакомпании не летать над открытыми водами Черного моря с 14 февраля

Читайте также: