Зеленский и Байден завершили переговоры: все подробности

Как сообщил президент Украины, разговор длился час.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня созвонился с американским лидером Джо Байденом на фоне агрессии со стороны России.
О завершении переговоров Байдена и Зеленского сообщила пресс-служба Белого дома.
О чем говорили президенты
- Байден в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку Украины, сообщили в Белом доме.
- Президент США Байден пообещал Зеленскому, что все быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую агрессию России против Украины.
- Байден и Зеленский согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания России.
Что рассказал Владимир Зеленский
Президент Украины заявил, что телефонный разговор с Байденом длился час. Он обсудил с президентом США безопасность, экономику, имеющиеся риски, санкции и агрессию России.
Переговоры Путина и Байдена
После переговоров президентов США и РФ в Белом доме заявили, что до сих пор не знают, какой путь выберет Москва - дипломатическое урегулирование или военная эскалация.
Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине - нападение может произойти до 20 февраля.
Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.
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