Россия не отвела войска, а добавила 7 тысяч солдат - Белый дом

Российская армия / Reuters

Представители официального Вашингтона говорят о том, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск от границ Украины, Кремль увеличил количество своего армейского контингента в приграничной зоне на 7 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Вчера правительство России заявило, что отводит войска от границы с Украиной. Это утверждение привлекло к себе большое внимание как здесь, так и во всем мире, но теперь мы знаем, что оно было ложным. Фактически, мы подтвердили, что за последние несколько дней Россия увеличила свое военное присутствие вдоль границы с Украиной на целых 7000 человек, причем некоторые из них прибыли совсем недавно", - заявил представитель администрации президента Джо Байдена.

Также представители Белого дома заявляют, что Кремль может использовать ложный предлог для вторжения.

"Русские также заявили в последние дни, что они готовы заняться дипломатией, как неоднократно предлагали мы и наши союзники. Но все признаки того, что мы имеем сейчас, означают, что они хотят только публично предложить поговорить и заявить о деэскалации, в то время как в частном порядке мобилизуются для войны. Мы продолжаем получать указания на то, что они могут в любой момент использовать ложный предлог, чтобы оправдать вторжение в Украину", - сказал чиновник.

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Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

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