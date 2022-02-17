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Большая война России и Украины: Гармаш спрогнозировал, решится ли Путин на вторжение

17 февраля 2022, 03:19
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Владимир Путин понимает, что из-за позиции Запада, полномасштабная война России с Украиной будет иметь разрушительные последствия для экономики РФ.

Путин, вторжение
Путин не решится на вторжение в Украину, считает Гармаш / Reuters

Большого вторжения России в Украину скорее всего не будет, но высока вероятность эскалации на Донбассе и ракетных ударов по какой-то инфраструктуре. Такое мнение озвучил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

Отвечая на вопрос, как он оценивает возможность полномасштабной атаки на Украину, Гармаш ответил так:

"Как очень низкую. Я считаю очень высокой вероятность эскалации на Донбассе и возможность каких-то дестабилизирующих военных действий типа ракетных ударов по какой-то инфраструктуре. Это я могу допустить".

По его словам, Путин понимает, что из-за позиции Запада, полномасштабная война России с Украиной будет иметь разрушительные последствия для экономики РФ, передает Obozrevatel.

"Играет роль позиция украинского народа. Ведь мало занять территории, ими надо еще и руководить, управлять. А население в Украине в основной массе нелояльно. И сейчас, я думаю, Путин это видит", - добавил представитель ТКГ.

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Также, по его мнению, играет роль и внутриполитическая ситуация.

"Все равно будет какое-то сопротивление, все равно будут жертвы со стороны РФ. Путину придется объяснять населению, за что умерли эти люди в войне с "братским" народом", - считает Гармаш.

Он добавил, что Путин "никогда не действовал напрямую, чтобы не нести ответственность".

"Он (Путин, - ред.) всегда шел путем спецопераций, за спинами женщин и детей, "нас там нет" и так далее. Мне кажется, точно так же он будет действовать и сейчас. Проще организовать какие-то беспорядки, теракты в том же Киеве, создать экономические проблемы Украине, вызвать социальное недовольство (…) Такое может быть. Это в его характере", - резюмировал журналист.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.

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