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"У каждого свои цели": Резников прокомментировал озвученные в СМИ даты вторжения России

17 февраля 2022, 09:25
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По словам министра, не все западные медиа пытаются обнародовать только подтвержденную правдивую информацию.

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Резников прокомментировал обнародованные даты вторжения России / УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные СМИ могут иметь каждый свои цели, распространяя информацию о датах возможного широкомасштабного вторжения России на территорию Украины.

Он отметил, что не все западные медиа на самом деле преследуют цель найти и представить подтвержденные факты. Все формационные вбросы могут преследовать разную цель. Об этом министр сказал в интервью РБК-Украина.

"Желтая пресса" делает это с одной целью, более серьезная пытается отслеживать и давать истинную правду. И каждый делает свою работу", – отметил он.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина пристально следит за всеми изменениями, которые происходят вблизи ее границ. Полученные от разведки данные сверяются с данными, которые предоставляют разведки стран-партнеров – весь фактаж пока совпадает, отметил Резников.

Однако в разных странах по-разному могут трактовать полученные от разведки данные, строить свои гипотезы и тому подобное, пояснил министр.

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"Но оценки, предположения, гипотезы и версии потом выстраиваются очень по-разному. И они очень сильно зависят от повестки дня той страны, откуда, собственно, и происходит этот информационный выход. Здесь нет единого объяснения, у каждого своя повестка и своя цель. Наша цель – сохранить спокойствие, сохранить стабильность, и, значит, устойчивость в обществе", – заявил Резников.

Угроза вторжения России

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля. Позже государственный секретарь США Энтони Блинкен предположил, что Россия может вторгнуться в Украину на этой неделе.

Между тем в Минобороны РФ заявили, что начинают возвращать военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной. Также в РФ заявили о начале отвода войск из временно оккупированного Крыма.

В МИД Украины к таким заявлениям отнеслись с недоверием – глава ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поверит в деэскалацию только тогда, когда увидит реальный отвод войск. С таким же заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что "когда отведут войска – это увидят все". Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пока разведка не нашла никаких доказательств того, что Россия на самом деле отводит войска от украинской границы.

Между тем в США заявили, что российских войск на границе с Украиной становится "больше, а не меньше и они выдвигаются на боевые позиции", и что российская власть продолжает делать ложные заявления, которые впоследствии могут быть использованы как повод для вторжения в Украину.

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