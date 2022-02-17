Паники не было: названо число украинцев, уехавших за границу перед возможным вторжением

Паники при вероятном вторжении РФ в Украину в аэропортах не было / УНИАН

Государственная пограничная служба предоставила информацию о пересечении границ Украины за 14,15 и 16 февраля - в дни прогнозированного возможного вторжения РФ в Украину. Исходя из этих данных, стало известно, что покинули родную страну 135 тысяч украинцев.

"Говорят, на границе пробок не было, зато раскуплены патроны в украинских оружейниках. Спасибо, Государственная пограничная служба Украины, за крутое сотрудничество", - написала в Facebook сообщила председатель Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив.

Между тем, за три дня, с 14 по 16 февраля, в Украину приехали 25 тысяч иностранцев. При этом, в прошлом году в эти же даты показатели были значительно меньше - 17 тысяч 600 человек.

А выехало наших граждан в прошлом году в эти же дни выезжали 70 тысяч, однако тогда из-за коронавируса было закрыто много стран.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

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В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.

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