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Киевские школы готовятся ко вторжению: в подвале обустроили бомбоубежище

17 февраля 2022, 22:55

Теперь дети могут отрабатывать ее на практике отрабатывать теорию гражданской обороны.

Бомбоубежище сделали в подвале / Скриншот

В одной из киевских школ подвальные помещения переоборудовали под бункер на случай обстрелов для защиты детей в условиях возможной российской агрессии. В помещении можно скрываться несколько дней.

Как говорится в сюжете ТСН, это обычная киевская школа, где учится 1700 учеников. Но бомбоубежища там нет, поэтому укрытие обустроили в подвальных помещениях.

В подземном укрытии оборудовали учебный класс и тир. Также там можно хранить продукты в холодильнике, чтобы находиться с детьми длительное время. А на случай отсутствия электроснабжения есть печь, которая отапливается дровами. Есть уже водоснабжение, в планах обустроить туалет.

Более того, там есть даже велосипед и укомплектованный образец тревожной сумки для ученика – здесь прежде всего информация о том, как связаться с родителями, запас воды, туалетная бумага, одноразовая посуда и медикаменты.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

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В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.

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