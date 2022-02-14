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Вторжение РФ: где искать детей, что должно быть в тревожном чемоданчике и зачем нужен план действий

14 февраля 2022, 07:54
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План действий на случай опасности каждой семье стоит обсудить уже сегодня, ведь в момент ЧС может не быть связи. Важно обговорить место встречи и маршрут.

дети, школа, бомбоубежище
Не в каждом учебном заведении есть бомбоубежище или подвал / Фото УНИАН

Киевская городская государственная администрация утвердила план эвакуации населения на случай полномасштабного вторжения России в Украину. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в городе в три раза возросло количество мест, которые предназначены для бомбоубежищ. Впрочем, например, в некоторых детских садах их нет. Эксперты советуют каждой семье составить план действий на случай чрезвычайной ситуации.

Как в школах и детсадах готовятся к возможной военной агрессии РФ

В соцсетях родители делятся информацией о кардинально разной подготовке детсадов и школ к возможному вторжению. Некоторым выдали списки, что нужно принести для детей на случай ЧС: одеяло на каждого ребенка, свечи, батарейки. В одной из частых школ закупили не только одеяла, но и воду и сухпайки. Другие родители говорят, что никаких списков покупок им не давали, передает ТСН.

Тревожный чемоданчик для детей - список

Завуч столичной школы Любомир Федоров рассказал, что должно быть в тревожном чемоданчике:

  • простая еда на четыре часа;
  • галеты;
  • питьевая вода;
  • индивидуальная аптечка;
  • фонарик с запасными батарейками;
  • небольшое одеяло.

Где искать детей в случае ЧС

Если в учебном заведении нет бомбоубежища или подвала, то бежать дети будут к ближайшей станции ​​метро.

В одном из столичных детсадов, который расположен между Генштабом и вокзалом, нет ни подвала, ни укрытия. По инструкции, в случае ЧС детей должны вывести на первый этаж, где крепкие стены, подальше от окон, чтобы дети легли на пол.

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Каждому лучше иметь свой план действий

Специалисты советуют каждой семье иметь свой план действий.

"Например, школа расположена на правом берегу Киева, а люди живут на левом. Мосты будут стоять. Не дай бог, мосты будут разрушены. Поэтому я рекомендовал бы найти родственников или друзей, которые ближе всего находятся от школы. И чтобы ребенок ждал там", – рассказал инструктор по физической безопасности Алексей Павлийчук.

По его словам, родители должны пройти с ребенком по этому маршруту. Можно распечатать гугл-карту или нарисовать маршрут, чтобы ребенок мог сам идти.

С родственниками также лучше договориться заранее о месте встречи. Это необходимо на тот случай, если не будет связи, электричества и т.д.

К слову, одно из средств системы оповещения об опасности – сирены. Сейчас их проверяют во всех населенных пунктах. В Киеве в последний раз систему оповещения включали в 1990-х годах. На ее модернизацию из бюджета выделили 11 миллионов гривен. Начать модернизацию обещают весной.

Риск вторжения России

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в частности, во время зимних Олимпийских игр.

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Салливан предположил, что, вероятнее всего, Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Он утверждает, что операция России против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, в том числе Киева.

С позицией США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дату возможного вторжения России на территорию Украины 16 февраля, которую ранее назвали западные СМИ. По его словам, сейчас в информпространстве слишком много упоминаний об этом, но Украина должна руководствоваться лишь реальной информацией.

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