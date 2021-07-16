Битва с РФ и национальное сопротивление: в Украине появится тероборона и возрастет численность ВСУ

Законопроекты Зеленского поддержали более 300 нардепов / УНИАН

Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом проголосовала за законопроект №5557 главы государства Владимира Зеленского о национальном сопротивлении. Власти создадут в стране систему территориальной обороны. Парламентарии также поддержали законопроект президента под №5558, предусматривающий увеличение численности ВСУ до 261 тысячи военных.

В ходе заседания ВР в пятницу, 16 июля, законопроект президента Зеленского №5557 о национальном сопротивлении поддержали 313 народных избранников. Закон предполагает максимально широкое привлечение украинцев к деятельности, направленной на сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины. В стране создается территориальная оборона.

Что предусматривает закон о национальном сопротивлении

Максимальное участие украинцев в мероприятиях, направленных на обеспечение территориальной целостности и суверенитета украинского государства

В документе прописываются задачи территориальной обороны, движения сопротивления и механизмы подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению

Закон предполагает принципы финансирования и материального обеспечения национального сопротивления, а также социальной защиты военнослущаих и добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ, а также лиц, которые выполняют задачи, направленные на сопротивление

Предусмотрен порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления

Установлены полномочия сил безопасности и сил обороны, государственных органов власти и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с национальным сопротивлением

За нарушение законодательства о национальном сопротивлении грозит ответственность

Указано, что в 2022 году на создание территориальной обороны уйдут около 2,5 миллиардов гривен. В последующие два года на финансирования мероприятий по теробороне потратят по 718 миллионов гривен.

Также депутаты проголосовали за увеличение численности Вооруженных сил Украины. Законопроект Зеленского № №5558 одобрили 312 нардепов.Читайте такжеВоенная операция России против Украины: у Зеленского объявили о готовности отбить атаку Москвы

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Численность ВСУ возрастет на 11 тысяч – до 261 тысячи человек. Сейчас в ВСУ служат 250 тысяч человек, среди которых 204 тысячи являются военнослужащими.

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Парламент Украины в пятницу, 16 июля, проголосовал за назначение нового министра внутренних дел Дениса Монастырского. Кандидатуру депутата от Слуги народа поддержал 271 депутат. Монастырский сменил на данном посту Авакова, который был министром МВД более 7 лет.

В этот день не обошлось и без скандала: в Раде подрались нардепы Вадим Ивченко из Батькивщины и Николай Сольский от Слуги народа. Причина конфликта на данный момент неизвестна.