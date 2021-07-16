Драка в Раде: нардепы пустили в ход кулаки прямо в зале заседаний

В Раде подрались Вадим Ивченко и Николай Сольский/ rbc.ua

В пятницу, 16 июля, в Верховной Раде произошла драка между двумя народными депутатами.

В схватку вступили парламентарии Вадим Ивченко из фракции ВО Батькивщина, а также Николай Сольский из фракции Слуга народа, сообщает Апостроф.

Конфликт начался с того, что нардеп Вадим Ивченко набросился на Николая Сольского и нанес ему удар.

Народных избранников быстро утихомирили, но причина стычки пока остается неизвестной.

Нардепы стояли и разговаривали, после чего последовал хлесткий удар. Затем Ивченко и Сольский сразу разошлись.

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Между ними встали еще несколько депутатов, одни - успокаивали Сольского, другие пытались не допустить новой вспышки агрессии со стороны Ивченко.

Спустя несколько минут Ивченко подошел к Сольскому и после короткого разговора они помирились и пожали друг другу руки.

/ apostrophe.ua

Напомним, бывшие члены фракции Слуга народа нардепы Гео Лерос и Александр Юрченко подрались в кулуарах Верховной Рады.

Ранее возле здания Верховной Рады произошел конфликт между Юрченко и Леросом.

В то время, как Юрченко общался с журналистами и отрицал свою причастность к взяточничеству, к нему подошел Лерос. Он схватил за шею Юрченко и попытался потащить его к себе.