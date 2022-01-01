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В Украине вступил в действие Закон о теробороне: в чем суть

1 января 2022, 16:31

Документ регулирует развитие территориальной обороны в Украине, организацию национального сопротивления и соответствующую подготовку граждан.

тероборона
Тероборона Украины / facebook.com/UkrainianLandForces

В Украине с 1 января 2022 года вступил в силу Закон Об основах национального сопротивления. Ранее его принял парламент и подписал президент Владимир Зеленский.

Как известно, глава государства подписал закон летом 2021 года.

Верховная Рада приняла его 16 июля 2021 года во втором чтении и в целом и 29 июля Закон подписал Владимир Зеленский.

Закон регулирует развитие территориальной обороны в Украине, организацию национального сопротивления и соответствующую подготовку граждан.

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В нем определены правовые и организационные основы национального сопротивления, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по национальному сопротивлению.

Воинский учет для женщин в Украине

Приказ Министерства обороны №313, согласно которому женщины должны состоять на военном учете, вступил в силу 17 декабря. В документе речь идет о том, что женщины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные для военной службы по состоянию здоровья, должны будут становиться на военный учет. Нововведение касается работниц 35 сфер деятельности – от общепита до банковского дела.

Компании-работодатели будут проверять наличие у женщин документов о пребывании на военном учете. За прием незарегистрированной в военкомате работницы предусмотрен штраф на сумму от 5100 до 8500 гривен.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в связи с нововведениями никаких изменений в жизни женщин не будет. По его словам, их не будут призывать или мобилизовать. Цель такого решения – узнать, какие специалистки есть в государстве, которые, в крайнем случае, могут присоединиться к оборонительным мероприятиям.

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