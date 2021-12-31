В 2022 году украинские военные поедут за границу

Кандидатов будут отбирать до 28 января 2022 года.
В следующем году 167 украинских военнослужащих отправятся на учения в 13 иностранных государств.
Данный план подписал Министр обороны Украины Алексей Резников, аргументировав свое решение важным вкладом международных партнеров в профессиональное развитие украинских военных.
Украинские военные поедут в Британию, США, Турцию, Германию, Эстонию, Италию, Латвию, Литву, Австрию, Польшу, Словению, Румынию и Словакию.
Их будут отбирать до 28 января 2022 года.
"Наш основной потенциал — это люди, управляющие техникой, планирующие операции, анализирующие ситуацию. И благодаря нашим международным партнерам, наши военные имеют возможность повышать квалификацию в лучших профильных "вузах" и тренировочных заведениях за рубежом и внедрять евроатлантические принципы уже в Украине", - заявил глава украинского оборонного ведомства.
Воинский учет для женщин в Украине
Приказ Министерства обороны №313, согласно которому женщины должны состоять на военном учете, вступил в силу 17 декабря. В документе речь идет о том, что женщины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные для военной службы по состоянию здоровья, должны будут становиться на военный учет. Нововведение касается работниц 35 сфер деятельности – от общепита до банковского дела.
Компании-работодатели будут проверять наличие у женщин документов о пребывании на военном учете. За прием незарегистрированной в военкомате работницы предусмотрен штраф на сумму от 5100 до 8500 гривен.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в связи с нововведениями никаких изменений в жизни женщин не будет. По его словам, их не будут призывать или мобилизовать. Цель такого решения – узнать, какие специалистки есть в государстве, которые, в крайнем случае, могут присоединиться к оборонительным мероприятиям.
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