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Украинки "штурмуют" военкоматы: журналистка пошла выполнять приказ, но столкнулась с проблемами

29 декабря 2021, 17:12

В военкоматах пока и сами не знают, в каком порядке ставить женщин на учет.

Женщины военные
Украинки идут в военкоматы, чтобы стать на военный учет / УНИАН

В Украине 17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны, согласно которому женщины теперь обязаны стать на учет. Регистрироваться должны пригодные для военной службы украинки в возрасте до 60 лет, профессии которых сходны с военно-учетными специальностями. Военкоматы уже успели удивиться тому, какую активность проявили женщины в стремлении стать на военный учет. Одной из первых отправилась выполнять приказ ведомства журналистка Юлия, которой, впрочем, сразу зарегистрироваться не удалось.

В сюжете ТСН говорится о том, что дочь военного, журналистка Юлия решила отправиться в военкомат сразу после того, как услышала о приказе Минобороны. Женщина не колебалась в принятии решения, поскольку ее отец сам служил в армии.

"Папа после окончания школы в свое время окончил летное училище и с тех пор до выхода на пенсию служил в армии. Сначала летал сам, а затем после травмы стал руководителем полетов. Мы с сестрой с детства знали, что такое военная служба и росли с этим. Пришлось несколько раз переезжать, а в 1991 году папу перевели из Казахстана в Украину, в Кировоград, где и он работал в воинской части Канатово, а затем вышел на пенсию, поэтому вопроса вставать на военный учет или нет, у меня даже не возникало – становиться однозначно", - рассказала она.

Какие документы нужны для того, чтобы стать на военный учет

По словам женщины, уже на этой неделе она взяла нужные документы и отправилась в один из районных военкоматов. Для этого ей понадобился следующий перечень:

  • Паспорт (оригинал и копия)
  • паспорт (оригинал и копия);
  • диплом об образовании (оригинал и копия);
  • справка о регистрации (оригинал и копия);
  • три фотографии 3на4;
  • идентификационный код (оригинал и копия).

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"Я хорошо понимаю, что в стране, где 7 лет идет война, должны быть привлечены все резервы, и даже если женщины в случае нападения России не будут участвовать непосредственно в войне на передовой, они могут в силу своих возможностей помогать в тылу и иметь соответствующие военные навыки", - добавила Юлия.

Женщина была волонтером АТО

Юлия уже успела ознакомиться с военным делом, поскольку была волонтером и собирала деньги для военных в зоне АТО на Донбассе.

"Плели маскировочные сетки, собирали продукты и передавали в зону АТО. Проводили акцию по сбору средств раненым бойцам и еще кучу всего", - вспоминает она.

Женщины стремительно отправились в военкоматы

Как рассказала журналистка Юлия, работники военкомата удивились реакции женщин, которые с первых дней отправились в военкоматы. Желающие стать на военный учет пришли заранее, еще до начала работы комиссариата.

Специальности Юлии не оказалось в перечне профессий

Подготовив все документы, она ждала своей очереди. Вместе с ней в военкомат пришли две женщины, медики по образованию. Проблем с ними не возникло, а вот ее ситуация оказалась сложнее. Специальности Юлии не было в перечне утвержденных Минобороны профессий. Вопрос был решен после того, как оказалось, что "режиссуру телевидения" можно приравнять к "телекоммуникациям".Читайте такжеВ Раде предложили сделать воинский учет для женщин добровольным

"Я предварительно собрала необходимый перечень документов: копии и оригиналы дипломов, паспорта, кода и прописки, а также сделала фотографии 3Х4. В районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (новое название военкоматов ) кроме меня были еще две женщины (почувствовала даже какую-то гордость за наших женщин). Они по образованию медики и тоже пришли становиться на учет. С ними все было быстро. Со мной – сложнее. Работница центра сначала спросила об образовании. По первому образованию я – учитель иностранного языка, за вторым – режиссер телевидения. В перечне профессий Минобороны таких специальностей не оказалось. Впрочем, потом мы подумали и пришли к согласию, что "режиссура телевидения" подходит к "телекоммуникациям", указанным в списке, поэтому меня могут зарегистрировать", - объяснила женщина.

Стать на учет нельзя без прохождения гинеколога

Разговор со специалистами военкомата занял около 10 минут. Там еще и сами не знают о порядке регистрации женщин на военный учет. Поэтому по старой схеме кандидаток отправляют на прохождение медицинской комиссии.Читайте такжеВоинский учет для женщин: Минобороны планирует перевести процесс в онлайн

"Просмотрев мои документы, мне сказали прийти в следующий раз, но со справками от гинеколога и результатами флюорографии. Дальше уже непосредственно в терцентре комплектования должна быть медицинская комиссия, по результатам которой будет решено, пригодна ли я к военной службе или нет", - сказала Юлия.

Женщина намерена вернуться в военкомат

Юлия разочаровалась тем, что ее документы не приняли, однако она планирует вернуться в военкомат.

"Возможно, немного неорганизованно еще все, и время займет прохождение женского врача и ФГ, но как только пройду, снова приду. Нужно доводить начатое дело до конца", - подчеркнула дочь военного.

Воинский учет для женщин в Украине

Приказ Министерства обороны №313, согласно которому женщины должны состоять на военном учете, вступил в силу 17 декабря. В документе речь идет о том, что женщины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные для военной службы по состоянию здоровья, должны будут становиться на военный учет. Нововведение касается работниц 35 сфер деятельности – от общепита до банковского дела.

Компании-работодатели будут проверять наличие у женщин документов о пребывании на военном учете. За прием незарегистрированной в военкомате работницы предусмотрен штраф на сумму от 5100 до 8500 гривен.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в связи с нововведениями никаких изменений в жизни женщин не будет. По его словам, их не будут призывать или мобилизовать. Цель такого решения – узнать, какие специалистки есть в государстве, которые, в крайнем случае, могут присоединиться к оборонительным мероприятиям.

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