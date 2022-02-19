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"Указывает на подготовку к вторжению": из ОРДЛО запретили выезжать мужчинам – омбудсмен

19 февраля 2022, 08:41
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Принудительное выселение граждан Украины используется Россией для обострения конфликта, заявила Денисова.

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С ОРДЛО запретили выезжать мужчинам призывного возраста/ twitter.com/dneprotwi Радио Свобода

В ОРДЛО проводят эвакуацию населения, и при этом запретили выезжать мужчинам призывного возраста. Пожилых людей и детей из детдомов вывозят практически силой.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на партнерские правозащитные организации. По ее словам, на оккупированных территориях из-за эвакуации началась паника среди мирного населения.

"Через созданную специализированную горячую линию мужчинам призывного возраста и лицам, которые не оформили паспорт РФ, запрещается выезжать с временно оккупированных территорий. По предварительно сформированным спискам планируется эвакуация местного населения железнодорожным транспортом. Людей пожилого возраста и детей из учреждений социального типа (детских домов) вывозят фактически силой", – написала Денисова.

При этом, согласно данным из правозащитников, опрошенные ими жители оккупированных территорий не видят причин эвакуироваться и утверждают, что во всех городах ситуация спокойная.

Денисова отметила, что Россия использует принудительное выселение граждан Украины для наращивания и эскалации вооруженного конфликта. Такими действиями нарушаются нормы международного права, согласно которым каждый человек имеет право на свое жилье. Омбудсмен призвала жителей ОРДЛО не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

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Кроме этого, она отметила, что такие действия могут указывать на подготовку к широкомасштабному вторжению на территорию Украины.

"Обращаюсь к мировому сообществу отреагировать на факты незаконной эвакуации из своих домов граждан Украины на временно оккупированных территориях, что может свидетельствовать о подготовке к полномасштабному вторжению на территорию Украины", – подчеркнула омбудсмен.

Оккупанты эвакуируют людей из ОРДЛО

Из ОРДЛО начали вывозить женщин, детей и пожилых людей, ссылаясь на то, что якобы ВСУ собираются переходить в наступление на временно оккупированные территории. При этом в России заявили, что ничего не слышали о массовой эвакуации в "ЛДНР" – спикер российского президента Дмитрий Песков отметил, что у Путина об этом "не в курсе".

Из-за эвакуации на оккупированных территориях Донбассе начались огромные очереди и произошел сбой связи.

В ВСУ заявили, что украинская армия не планирует наступательных операций и призвали жителей ВОТ не верить лжи и провокациям оккупационной администрации.

В Офисе президента не исключают, что эвакуация из ОРДЛО может быть элементом провокации например, для того, чтобы обстрелять одну из эвакуационных колонн и обвинить в этом украинскую сторону. Такую версию выдвинул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. При этом вице-премьер и министр по Донбассу Ирина Верещук заявила, что нагнетанием ситуации на Донбассе Российская Федерация пытается склонить Украину к уступкам.

В Госдепе Соединенных Штатов заявили, что США рассматривают эвакуацию и взрывы на Донбассе как повод для начала операции против Украины.

Позже украинская разведка сообщила, что спецслужбы РФ заминировали ряд объектов социальной инфраструктуры в Донецке и собираются их взорвать, чтобы потом обвинить в этом Украину. В связи с этим в ГУР МО Украины призвали жителей ВОТ пока не выходить на улицы и не пользоваться общественным транспортом.

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