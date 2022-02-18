Спецслужбы РФ заминировали ряд объектов инфраструктуры в Донецке - разведка

Донбасс / УНИАН

Российские спецслужбы заминировали ряд объектов социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва.

Таким образом в РФ намерены дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах, сообщают в ГУР МО Украины.

Жителей подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" территорий ГУР Минобороны призвало не покидать дома и не пользоваться общественным транспортом.

Обострение ситуации на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Читайте такжеВерещук о происходящем на Донбассе: "Нас пытаются склонить к уступкам"Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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18 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" выступили с заявлением. По их словам, в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский якобы отдаст приказ вооруженным силам Украины переходить в наступление и реализовывать "план вторжения" в "ЛДНР".

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