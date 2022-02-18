Узнали из новостей: в России заявили, что ничего не знали об эвакуации людей из "ЛДНР"

У Путина вообще "не в курсе" о ситуации на Донбассе.
Спикер президента России Дмитрий Песков не владеет информацией о массовой эвакуации жителей временно оккупированных районов Донбасса на территорию Ростовской области Российской Федерации.
"Я не знаю, что сейчас происходит у Пушилина (главарь террористической "ДНР")", — ответил спикер Путина журналистам.
Также Песков подчеркнул, что "не владеет информацией", согласовывалась ли эта эвакуация с российской стороной.
"Я не знаю, что там происходит", – добавил он.
Об эвакуации не знали и в Ростове
В администрации губернатора Ростовской области прокомментировали заявление главы самопровозглашенной "ДНР" Дениса Пушилина об эвакуации в регион населения "ДНР". В администрации журналистам сообщили, что пока у них нет никакой информации о планируемом развертывании пунктов временного размещения для беженцев. Чиновники говорят, что знают о решении главы "ДНР" лишь из новостей.
Читайте такжеЗачем в "ЛДНР" заявили об эвакуации населенияВ пограничном управлении ФСБ по Ростовской области не стали комментировать заявление Пушилина.
Ранее сообщалось, что Денис Пушилин выступил с заявлением. По его словам, в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский якобы отдаст приказ вооруженным силам Украины переходить в наступление и реализовывать "план вторжения" в Луганскую и Донецкую народные республики.
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