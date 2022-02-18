Узнали из новостей: в России заявили, что ничего не знали об эвакуации людей из "ЛДНР"

Дмитрий Песков / УНИАН

Спикер президента России Дмитрий Песков не владеет информацией о массовой эвакуации жителей временно оккупированных районов Донбасса на территорию Ростовской области Российской Федерации.

"Я не знаю, что сейчас происходит у Пушилина (главарь террористической "ДНР")", — ответил спикер Путина журналистам.

Также Песков подчеркнул, что "не владеет информацией", согласовывалась ли эта эвакуация с российской стороной.

"Я не знаю, что там происходит", – добавил он.

Об эвакуации не знали и в Ростове

В администрации губернатора Ростовской области прокомментировали заявление главы самопровозглашенной "ДНР" Дениса Пушилина об эвакуации в регион населения "ДНР". В администрации журналистам сообщили , что пока у них нет никакой информации о планируемом развертывании пунктов временного размещения для беженцев. Чиновники говорят, что знают о решении главы "ДНР" лишь из новостей.

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Ранее сообщалось, что Денис Пушилин выступил с заявлением. По его словам, в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский якобы отдаст приказ вооруженным силам Украины переходить в наступление и реализовывать "план вторжения" в Луганскую и Донецкую народные республики.

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