Гарантии для Украины: у Путина ответили Зеленскому и предложили учитывать интересы остальных

Дмитрий Песков и Владимир Путин / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Украины о гарантиях безопасности со стороны США и РФ.

Он заявил, что при обсуждении вопросов общей безопасности нельзя игнорировать безопасность отдельных стран. Таким образом он прокомментировал последние заявления украинского президента Владимира Зеленского, передает РБК.

По его словам, нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересы остальных.

Отметим, что Пескова спросили, как спит Владимир Путин на фоне нынешнего обострения в Донбассе.

"Спокойно", - цитирует его Интерфакс.

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На дополнительный вопрос, как спит пресс-секретарь президента, он ответил: "Не менее спокойно". Затем, после небольшой паузы добавил: "Но чутко".

Песков сказал, что эскалация в Донбассе потенциально представляет большую опасность и в связи с этим вызывает тревогу в Кремле.

На просьбу прокомментировать слова президента США Джо Байдена о том, что информацию о ситуации в Донбассе ему предоставляют 17 разведслужб США, Песков сказал: "Да, их в США очень много различных (разведслужб). В России у президента с этим все хорошо. У нас не так много, но действуют они не менее эффективно".

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости "глобального документа" с пунктами о безопасности для Украины, который бы подписали в том числе РФ и США.

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