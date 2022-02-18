Верещук о происходящем на Донбассе: "Нас пытаются склонить к уступкам"

Министр отметила, что "Украина - не враг мирным жителям ОРДЛО".
Вице-премьер и министр по Донбассу Ирина Верещук заявила, что нагнетанием ситуации на Донбассе Российская Федерация пытается склонить Украину к уступкам.
"То, что происходит на оккупированных территориях - нагнетание паники российскими оккупантами. Нас пытаются склонить к уступкам", - заявила Верещук во время брифинга в СНБО.
Читайте также"Мы вас ждем, мы создадим все условия": Верещук призвала украинцев бежать с "ЛДНР"Также она отметила, что "Украина - не враг мирным жителям ОРДЛО".
Обострение на Донбассе
В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине.
При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".
Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.
18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за якобы обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.
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