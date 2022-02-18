Обострение на Донбассе: Залужный обратился к жителям ОРДЛО

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к жителям оккупированных территорий по поводу обострения ситуации на Донбассе.

"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий - не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации с целью разрешения очередного кровопролития", - подчеркнул главком ВСУ в своем заявлении.

Как отметил Залужный, украинская армия не планирует наступательных операций, поскольку они приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Он добавил, что даже сейчас, когда боевики активно ведут обстрелы украинских позиций, военные Объединенных сил отвечают только в случае угрозы личному составу или гражданским.

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Признание Россией "Л/ДНР"

Государственная Дума России во вторник, 15 февраля, проголосовала за инициированный фракцией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных российским государством районах Донбасса.

В ответ Верховная Рада обратилась к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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