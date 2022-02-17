"Готовы зубами рвать тех, кто стреляет по детям": в ВСУ отреагировали на обстрел детсада на Донбассе

В ВСУ отреагировали на обстрел детского сада на Донбассе / СБУ, скрин из видео

В Вооруженных силах Украины отреагировали на обстрел боевиками детского сада в Станице Луганской на Донбассе. Военные ВСУ назвали такие действия коварными, циничными и противными.

Об этом сказал офицер ВСУ, который находится в зоне ООС, Юрий Кочевенко в комментарии государственному телевизионному телеканалу "Рада".

Он отметил, что первыми на место происшествия после обстрела прибыли украинские военнослужащие. Военные медики оказали помощь пострадавшим – в результате происшествия три женщины получили контузию. Также военные обеспечили эвакуацию детей и раненых.

"После этого случая наши военные готовы зубами рвать эту мразь, которая по детям стреляет", – сказал защитник Украины.

Кочевенко рассказал, что оккупанты активизировались, и обстрел садика – это не единственное, когда они сегодня давали о себе знать. Провокации боевиков были зафиксированы на нескольких направлениях. Так, в районе Горловки они стреляли по украинским позициям из противотанковых ракет.

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"Вооруженные силы находятся в максимальной боевой готовности, но на провокации пока не отвечают. Мы готовы выполнить любые поставленные государством боевые задачи", – отметил военный ВСУ.

Обстрел детского сада и школы на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

Следователи СБУ начали досудебное расследование по фактам совершения боевиками обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

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