"Готовы зубами рвать тех, кто стреляет по детям": в ВСУ отреагировали на обстрел детсада на Донбассе

Офицер Вооруженных сил рассказал, что первыми на место происшествия после обстрела прибыли украинские военные.
В Вооруженных силах Украины отреагировали на обстрел боевиками детского сада в Станице Луганской на Донбассе. Военные ВСУ назвали такие действия коварными, циничными и противными.
Об этом сказал офицер ВСУ, который находится в зоне ООС, Юрий Кочевенко в комментарии государственному телевизионному телеканалу "Рада".
Он отметил, что первыми на место происшествия после обстрела прибыли украинские военнослужащие. Военные медики оказали помощь пострадавшим – в результате происшествия три женщины получили контузию. Также военные обеспечили эвакуацию детей и раненых.
"После этого случая наши военные готовы зубами рвать эту мразь, которая по детям стреляет", – сказал защитник Украины.
Кочевенко рассказал, что оккупанты активизировались, и обстрел садика – это не единственное, когда они сегодня давали о себе знать. Провокации боевиков были зафиксированы на нескольких направлениях. Так, в районе Горловки они стреляли по украинским позициям из противотанковых ракет.
"Вооруженные силы находятся в максимальной боевой готовности, но на провокации пока не отвечают. Мы готовы выполнить любые поставленные государством боевые задачи", – отметил военный ВСУ.
Обстрел детского сада и школы на Донбассе
В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.
При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".
Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.
Следователи СБУ начали досудебное расследование по фактам совершения боевиками обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
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