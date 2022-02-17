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Признание Путиным "ЛДНР" – реальный сценарий: Украину ожидает шантаж по Донбассу

17 февраля 2022, 15:32
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Россия из-за решения по оккупированному Донбассу может оказаться в собственной ловушке, считает Алексей Резников.

Алексей Резников
Россия может официально признать "ЛДНР" и будет шантажировать этим вопросом Украину - Резников / УНИАН

Российский президент Владимир Путин действительно может признать "государственность" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донбасса. Россия будет шантажировать Украину данным сценарием. Однако Москва может попасть в собственную ловушку, поскольку подобный шаг означает выход из Минских соглашений. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью РБК-Украина он рассказал о том, что официальное признание "суверенитета" "ЛДНР" на захваченном Донбассе является реальным сценарием, которым Москва будет шантажировать Киев.

Читайте такжеВстреча Зеленского с Путиным и диалог с "ЛДНР": в Кремле сделали заявление"Да, абсолютно возможно. Этим будут шантажировать и бравировать", - отметил Резников.

По его словам, в ходе таких маневров Россия рискует попасть в собственную ловушку, так как признание "ДНР" и "ЛНР" обернется выходом России из минских договоренностей.

"Я предвосхищал этот сценарий последний раз месяц назад. Сейчас руководитель Кремля будет играть: признаю - не признаю. Но они сами попадают в собственную ловушку, потому что признание этих террористических организаций, которые называют себя псевдореспубликами, на самом деле означает, что россияне вышли из Минска", - подчеркнул Алексей Резников.

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Планы в России по признанию "ДНР" и "ЛНР"

Российская Госдума 15 февраля проголосовала за проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе "государствами". Решение поддержал 351 депутат.

Верховная Рада Украины приняла постановление, в рамках которого обратилась к мировому сообществу с требованием не признавать "независимость" российских организаций "ДНР" и "ЛНР" на захваченных районах Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин позже сказал, что Кремль настроен на урегулирование конфликта на Донбассе, прежде всего, на основе минских договоренностей.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что постановление Госдумы по "ЛДНР" не соответствует механизму реализации Минских соглашений, которые Москва называет ключевым документом для разрешения конфронтации.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что голосование в Госдуме РФ по вопросу "ЛДНР" является шагом в направлении дестабилизации ситуации и попыткой Москвы выйти из "Минска". Международному сообществу следует немедленно отреагировать на сложившуюся ситуацию.

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