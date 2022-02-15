"Готов сделать все необходимое": Путин отреагировал на обращение Госдумы о признании "ЛДНР"

По словам Путина, он готов решить ситуацию на Донбассе.
Президент России Владимир Путин отреагировал на обращение Государственной думы о признании "ЛНДР".
На пресс-конференции Путина и канцлера Германии Олафа Шольца российский лидер заявил, что готов сделать все необходимое для решения проблем Донбасса.
"Я (Путин - ред.) буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса. Прежде всего исходя из нереализованных возможностей минских соглашений", - сказал президент России.
Канцлер Германии также ответил на вопрос о признании "ЛНДР".
"Признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой и нарушением Минских договоренностей", - заявил Шольц.
Переговоры по Донбассу
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев рассматривает два варианта относительно дальнейших переговоров по Донбассу. Речь идет об участии в процессе США и диалоге с российским главой государства Владимиром Путиным. Прямые переговоры президентов поддерживают и на Западе.
Также в ЕС выразили опасение, что оккупированный Донбасс присоединится к РФ. Регионы, которые контролируются российскими боевиками "ДНР" и "ЛНР", становятся все ближе к России. Поэтому существует риск постепенного практического присоединения захваченных районов к российскому государству.
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