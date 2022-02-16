Обращение Госдумы по "ЛДНР" противоречит "Минску": у Путина объявили о позиции Кремля по Донбассу

Признание Россией "ЛДНР" не связано с механизмами Минских соглашений - Песков / Reuters

Российский президент Владимир Путин получил официальное обращение Госдумы России с просьбой признать "государственность" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе. Однако такой документ не отвечает требованиям Минских соглашений, которые Москва рассматривает в качестве приоритетного механизма для разрешения вооруженной конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, Путин получил обращение Думы, которая призывает Москву признать "ЛДНР". Предложение принято к сведению, однако конкретной позиции по этому вопросу у Кремля нет.

Читайте такжеЕсли РФ признает "ЛДНР", Москва потребует больше территорий: в ЕС предупредили Украину об опасности"Какого-то комментария на сей счет не существует, президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению", - отметил Песков.

По его словам, постановление Госдумы не связано с "Минском". Москва видит путь в урегулировании конфликта на Донбассе на базе конкретно Минских соглашений.

"Безусловно, признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так.... Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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Госдума призвала Путина признать "ЛДНР"

Госдума России во вторник, 15 февраля, проголосовала за постановление об обращении к президенту Владимиру Путину с призывом признать "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе в качестве "независимых государств". Документ поддержал 351 депутат.

Верховная Рада официально обратилась к мировому сообществу с просьбой не признавать так называемую "независимость" российских образований "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

На пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Шольцем российский президент Путин сказал, что Россия готова к урегулированию конфронтации на Донбассе на основе Минских соглашений. Такое заявление он сделал, комментируя ситуацию с призывом Госдумы о признании Москвой "ЛДНР".

Представитель Киева в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш считает, что Россия не будет признавать "ЛДНР". Решение Госдумы является давлением на Украину и Запад с целью реализации Киевом Минских соглашений по сценарию Москвы. По его мнению, Путин может признать "ЛДНР" только в том случае, если украинское государство запустит силовой сценарий по освобождению оккупированных ОРДЛО.

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