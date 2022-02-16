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Решение РФ по Донбассу и крах "Минска": Гармаш объяснил, почему Москва не пойдет на признание "ЛДНР"

16 февраля 2022, 07:10
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Обращение Госдумы к Путину по оккупированному Донбассу является политическим демаршем, считает Сергей Гармаш.

Владимир Путин
Путин подпишет указ о признании Россией "ЛДНР" только в случае военной операции Киева по освобождению Донбасса – Гармаш / УНИАН

Официальный призыв Госдумы России к президенту Владимиру Путину признать "государственность" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе является политическим демаршем. Решение будет принято только тогда, когда глава Кремля подпишет указ. И уже в таком случае действие Минских соглашений будет прекращено. Путин подпишет документ только в том случае, если Украина пойдет на военную операцию по освобождению захваченных ОРДЛО. Об этом заявил участник украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

Как сообщает Сегодня, украинские переговорщик рассказал о том, что решение Думы – это, скорее, "политическим демарш". Пока Путин не подписал указ, рано говорить о признании Москвой "ЛДНР".
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"Это не признание. Только когда Путин подпишет соответствующий указ, тогда это будет означать, что Россия признала "ДНР" и "ЛНР". И вот тогда это будет означать, что Минским соглашениям пришел конец – и соответственно пришел конец минскому процессу", - считает Гармаш.

По его словам, Москва применяет такие меры с целью оказания давления на Украину и Запад, чтобы заставить Киев пойти на реализацию "Минска" по сценарию Кремля.

"Политическое и психологическое давление на руководство Украины и наших западных партнеров. Кремль в условиях, когда он вынужден немного усмирить свои военные аппетиты, пытается давить, чтобы заставить нас выполнить Минские соглашения в варианте Москвы", - добавил участник переговоров от Украины в минском процессе.

Также он уточнил, что Путин может подписать указ только в том случае, если Украина пойдет на силовой сценарий по освобождению Донбасса.

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"Если будет реальная угроза для России, т.е. если мы начнем военную операцию по освобождению этой территории. Я не вижу перспектив для таких мероприятий", - подчеркнул Сергей Гармаш.

Признание в России "ЛДНР" на оккупированном Донбассе

Российская Госдума во вторник, 15 февраля, официально обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных ОРДЛО "независимыми государствами". Постановление поддержал 351 депутат.

В Думе рассматривали два варианта постановления. Первое – от КПРФ, оно предполагало обращение к Путину по "ЛДНР" сразу. Второе от правящей фракции Единая Россия, которая предлагала предварительно проконсультироваться с МИД на предмет соблюдения международных соглашений и "Минска". Парламент проголосовал за первый вариант.

Глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что документ в быстром порядке будет подписан и отправлен в Кремль.

Верховная Рада обратилась к мировому сообществу с просьбой не признавать так называемую "независимость" российских образований "ЛДНР" на оккупированном Москвой Донбассе.

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