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Резников обвинил Путина во лжи и назвал число войск ООС на Донбассе

17 февраля 2022, 10:23
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120 тысяч бойцов ВСУ на Донбассе быть не может и это легко проверяется, подчеркнул Алексей Резников.

ВСУ
Названо число войск ВСУ на Донбассе / Штаб ООС

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал неправдивыми утверждения президента РФ Владимира Путина о том, что в зоне проведения ООС на востоке Украины якобы находится 120 тысяч бойцов ВСУ.

В интервью порталу РБК-Украина он подчеркнул, что президент РФ ошибся, либо его обманывают военные, или он в очередной раз сказал неправду.

"Я смотрел брифинг президента Макрона с президентом России, где Путин заявил, что в зоне проведения ООС на востоке Украины находится 120 тысяч украинских военных. И это абсолютная неправда", - говорит глава Минобороны Украины.

Министр отметил, что никаких 120 тысяч бойцов ВСУ на Донбассе быть не может и это легко проверяется.

"Это было бы видно даже местному населению. Пусть в Кремле не боятся, если их вводят в заблуждение, либо не обманывают мир", - сказал министр.

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По его словам, число украинских войск на Донбассе сопоставимо с количеством оккупационных формирований РФ.

"Мы оцениваем, что в ОРДЛО в оккупационном контингенте - это первый и второй армейские корпуса РФ, где командуют две тысячи российских офицеров - 35 тысяч человек. У нас такое же количество военных в ООС, плюс-минус в порядке таких же цифр", - добавил Резников.

Напомним, ранее издание Politico сообщило о том, что перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля 2022 года всегда преувеличивалась. По данным старшего научного сотрудника Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, временные рамки, на которые действительно стоит обратить внимание, — это 20 февраля и после.

Издание отмечает, что "одержимость 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат".

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