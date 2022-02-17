"Огонь велся прицельно для нанесения потерь": боевики накрыли артиллерией школу и детсад на Донбассе

В СБУ показали результаты артобстрела на Донбассе.
Следователи СБУ начали досудебное расследование по фактам совершения боевиками обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
Установлено, что 17 февраля около 9 утра российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов. В результате повреждены военная техника и объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Один из снарядов пробил стену детского сада, где находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников дошкольного учреждения получили контузии и доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
В СБУ уточнили, что обстрел длился около 40 минут, а огонь велся прицельно для нанесения потерь. По предварительным данным, враг использовал боеприпасы калибра 120 и 152 мм.
Обстрел Врубовки
Через полтора часа враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.
"В результате попадания снарядов в газопровод без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Также обстрелом поврежден жилой дом во Врубовке", - говорится в сообщении.
На местах происшествия работают оперативно-следственные группы СБУ. Они допрашивают свидетелей, очевидцев и пострадавших от вражеских атак, изучают и документируют обстоятельства преступлений кафиров.
Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры СБУ продолжает неотложные следственные действия в рамках уголовных производств по ч. 2 ст. 258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Обострение на Донбассе
Утром в четверг, 17 февраля, российские войска и подконтрольные им группировки боевиков обстреляли из артиллерии поселок городского типа Врубовка.
В ходе обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРДЛО в один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской.
Читайте также:
- У Зеленского разнесли фейк оккупантов о переговорах Киева с боевиками "ЛДНР"
- "Позиция Украины непреклонна": Козак обиделся на отказ Ермака вести прямые переговоры с боевиками
- Украина в Берлине отказалась от главного требования РФ о переговорах с боевиками
- В Станице боевики накрыли детсад из тяжелого калибра: в РФ запустили фейк об обстреле ВСУ