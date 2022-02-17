"Огонь велся прицельно для нанесения потерь": боевики накрыли артиллерией школу и детсад на Донбассе

На Донбассе боевики обстреляли детский сад и школу / Твиттер "Вернись живым"

Следователи СБУ начали досудебное расследование по фактам совершения боевиками обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Установлено, что 17 февраля около 9 утра российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов. В результате повреждены военная техника и объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Один из снарядов пробил стену детского сада, где находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников дошкольного учреждения получили контузии и доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Снаряд попал в детский сад / ssu.gov.ua

В СБУ уточнили, что обстрел длился около 40 минут, а огонь велся прицельно для нанесения потерь. По предварительным данным, враг использовал боеприпасы калибра 120 и 152 мм.

Обстрел Врубовки

Через полтора часа враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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"В результате попадания снарядов в газопровод без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Также обстрелом поврежден жилой дом во Врубовке", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Врубовки / ssu.gov.ua

На местах происшествия работают оперативно-следственные группы СБУ. Они допрашивают свидетелей, очевидцев и пострадавших от вражеских атак, изучают и документируют обстоятельства преступлений кафиров.

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры СБУ продолжает неотложные следственные действия в рамках уголовных производств по ч. 2 ст. 258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Обострение на Донбассе

Утром в четверг, 17 февраля, российские войска и подконтрольные им группировки боевиков обстреляли из артиллерии поселок городского типа Врубовка.

В ходе обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРДЛО в один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской.

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