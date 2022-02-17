Снаряд угодил прямо во двор лицея: боевики обстреляли из артиллерии поселок на Луганщине

Боевики обстреляли лицей во Врубовке / ЛВГА/ Facebook

Утром в четверг, 17 февраля, российские войска и подконтрольные им группировки боевиков обстреляли из артиллерии поселок городского типа Врубовка (Луганская область). Об этом сообщается на странице Луганской военно-гражданской администрации в Facebook.

Как говорят чиновники, обстрел произошел около 10:30 по киевскому времени. В результате обстрела были повреждены окна в лицее поселка Врубовка. На момент инцидента в учебном заведении находились 30 учеников и 14 человек сотрудников педагогического коллектива и технического персонала. Информации о пострадавших пока нет.

Как говорят в ЛВГА, часть учащихся и работников школы находятся в подвальном помещении. Остальных учеников забрали родители.

Как можно понять по фотоснимкам места обстрела, один снаряд угодил прямо во двор лицея.

Кроме того, в результате обстрела поврежден газопровод ‒ без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Также в результате обстрела был поврежден частный сектор.

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Обстрел боевиками и россиянами Станицы-Луганской:

В ходе обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО в четверг, 17 февраля, один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской (Луганская область).

Пострадала также и инфраструктура. Половина населенного пункта остались без электричества.

Как сообщают в Луганской военно-гражданской администрации, в результате обстрела пострадал детский сад по ул.Деповская, 22.

По информации медиков, два работника детсада были контужены.