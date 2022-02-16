РФ – главная угроза: Зеленский утвердил стратегию государственной безопасности Украины

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал стратегию государственной безопасности страны. Главной угрозой обозначена Россия.

Указ №56/2022 опубликован на сайте главы государства.

"Российская Федерация для реализации своих стратегических целей в Украине, в том числе компрометации ее государственности, продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки…", - указано в пункте 7 стратегии

"Оккупационная администрация Российской Федерации, которую создают ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, узурпировавшие выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, грубо нарушают принципы и нормы свободы человека и гражданина, их деятельность является угрозой государственной безопасностью Украины", - отмечено в пункте 8.

Также угрозой госбезопасности государство считает и олигархов.

"Олигархическими кругами установлен контроль над стратегическими предприятиями и отраслями национальной экономики, в том числе из-за влияния политических институтов и процессов", - отмечается в пункте 18.

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