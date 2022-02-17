Гривна обвалились на фоне военного обострения на Донбассе

Курс доллара в Украине резко пошел вверх, но спустя некоторое время стабилизировался.
Курс доллара в Украине пошел вверх на фоне обострения ситуации на Донбассе.
Как передает Главред, об этом свидетельствуют данные платформы Investing.com.
Гривна по отношению к доллару упала почти на 1% — до 28,33. К началу торгов ее стоимость была 28,1 за 1 доллар. Со временем ситуация улучшилась - гривна укрепилась до 28, 2 за доллар.
Напомним, ранее сообщалось о том, что курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/доллар.
Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Автор: Сергей Кущ