Гривна обвалились на фоне военного обострения на Донбассе / УНИАН

Курс доллара в Украине пошел вверх на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Как передает Главред, об этом свидетельствуют данные платформы Investing.com.

Гривна по отношению к доллару упала почти на 1% — до 28,33. К началу торгов ее стоимость была 28,1 за 1 доллар. Со временем ситуация улучшилась - гривна укрепилась до 28, 2 за доллар.

ru.investing.com

Напомним, ранее сообщалось о том, что курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/доллар.

Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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