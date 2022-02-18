РФ создает почву для вторжения: США раскрыли сценарий агрессии РФ

Энтони Блинкен / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию вокруг эскалации РФ на Донбассе.

Как подчеркнул он в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, обстрелы Украины со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе за последние 48 часов – часть сценария РФ, который уже действует и направлен на создание ложных провокаций для начала агрессии против Украины.

"Все что мы видели… за последние 48 часов – это часть сценария, который уже действует – создание ложных провокаций, чтобы потом на них был ответ, на эти провокации, и потом в конце концов совершение новой агрессии против Украины", – уверен госсекретарь США.

По его словам, очень важно "проливать свет на происходящее".

"Мы остаемся полностью подготовленными с нашими коллегами участвовать в дипломатии, но мы должны быть проинформированы историей... Я также хочу упомянуть 2008 год в Грузии. И мы также должны быть проинформированы фактами, и факты говорят о том, что несмотря на то, что Россия сказала в последние дни об отводе войск от границы, этого не произошло. Наоборот – мы видим дополнительные войска, которые подходят к границе", – отметил Блинкен.

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Ранее в Министерстве обороны Великобритании опубликовали карту вероятного вторжения России в Украину.

По мнению британских разведчиков, россияне могут атаковать Киев и замкнуть кольцо около Днепра.

Согласно опубликованной схеме, Харьков может оказаться оккупирован российскими частями.

Обнародованная карта не исключает удара с территории Беларуси.

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