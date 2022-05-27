УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Военный эксперт объяснил, как оружие от запада повлияет войну Украины с Россией

27 мая 2022, 02:20

Как утверждает военный эксперт Олег Жданов, ситуация осложняется тем, что страны Запада, в отличие от Украины, продолжают жить в условиях мирного времени.

ВСУ, гаубица
Военный эксперт объяснил, как оружие от запада повлияет войну Украины с Россией / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Страны Запада хотят быстро доставить в Украину оружие, но это вопрос времени.

Украинские бойцы ожидают поставки западного тяжелого оружия ‒ для того, чтобы активно наступать на российских захватчиков. Однако нет смысла доставлять по одной-две единицы оружия, заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона "FreeДОМ".

"О соотношении сил 1 к 20. Дело в том, что подразумевается не общее соотношение, а соотношение на отдельных участках, где Россия сосредоточила большое количество войск и создала такое преимущество. Это даже не вокруг всего Северодонецка. Это на отдельных направлениях, где они ведут наступательные деяния", ‒ говорит эксперт.

Как утверждает Жданов, ситуация осложняется тем, что страны Запада, в отличие от Украины, продолжают жить в условиях мирного времени.

"Что касается вопроса снабжения западного оружия: они все живут в условиях мирного времени. Они пытаются ускоряться, но, к сожалению, не так, как нам хотелось бы. Если мы говорим об артиллерии, то отправлять по 1-2 оружия нет смысла. Как минимум, должна быть сформирована артиллерийская батарея. Еще лучше, если это будет дивизион (18 единиц оружия). Тогда это боевая единица, которая может повлиять на ход боевых действий на одном направлении – на таком, как близи Северодонецка. Там 5-6 направлений. Один дивизион может повлиять на ситуацию. Пришли две батареи "Цезарь", они сразу пошли на огневую поддержку", — сказал он.

Читайте такжеЕсли Запад даст достаточно оружия, ВСУ к июлю перейдут к контрнаступлению – эксперты

Напомним, ранее российские оккупанты будут наступать на Северодонецком и Изюмском направлениях до последнего солдата. Но их силы не безграничны и вскоре в войне на востоке Украины случится резкий поворот. Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов

Специалист отметил, что российскими оккупационными войсками, по факту, командуют не генералы, а политики из Кремля. И поэтому такая тактика обречена на провал.

"РФ игнорирует все каноны военного искусства. Они наступательную операцию уже растянули на пятую неделю. И я так понимаю, что они будут наступать до последнего российского солдата на том же Северодонецком направлении или на Изюмском направлении. Почему? Потому что задача стоит политическая, а не военная", – объяснил Жданов.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
оружие ВСУ война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:20

Военный эксперт объяснил, как оружие от запада повлияет войну Украины с Россией

01:48

Историк объяснил, почему Польша - один из самых надежных союзников Украины

01:03

Финансовый гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня: Скорпионам – знаки судьбы, Рыбам - большие деньги

00:51

Приметы на 27 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

26 мая, четверг
23:56

Опасная детская болезнь: в Минздраве рассказали, как защититься

Реклама
23:49

Вслед за Евровидением: в России предложили создать альтернативу "Оскара" и стали посмешищем

23:26

Дергается глаз: пять причин и когда стоит беспокоиться

23:21

Как к защитникам Азовстали относятся в плену: появились новые подробностиВидео

23:13

Зеленский поставил РФ жесткие условия по Крыму и Донбассу – у Путина разразились заявлениемВидео

23:08

Скончался один из основателей легендарной группы Depeche Mode

22:47

"Русский мир" в Украине: Вятрович предложил провести кардинальное "обрезание"Видео

22:44

Идут тяжелые бои: оккупанты атакуют СеверодонецкВидео

22:41

Актер Дизель-Шоу в третий раз стал отцом

22:27

Резников пояснил, для чего необходимо легализировать оборот оружияВидео

22:16

Будут работать по 5 областям: Данилов раскрыл планы армии РФ в случае захвата ЛуганщиныВидео

21:58

Ситуация на фронте "аховая": Украина утратила способность бить по тылам оккупантов - АрестовичВидео

21:52

Малыша отбросило на крышу: возросло число жертв мощного обстрела Харькова

21:28

В СНБО рассказали, когда начали готовить оборону юга Украины

21:07

"Это самоубийство": у Зеленского отреагировали на военное решение ЛукашенкоВидео

20:53

Жданов: эпическая битва за Донбасс продлится еще неделю, РФ не хватает резервов

Реклама
20:53

"Дорога жизни" в Луганской области: военный эксперт рассказал, смогут ли ВСУ удержать СеверодонецкВидео

20:47

У Зеленского назвали единственный формат разблокировки украинских портов

20:45

Войска РФ прорывались к Николаеву: ВСУ при поддержке четырех Ми-8 мощно отбили атакуВидео

20:43

"Умер, убили": Комаров разозлился на вопрос, почему его долго нет в соцсетях

20:37

О контрнаступлении говорить еще рано: Жданов назвал варианты освобождения Украины от оккупантовВидео

20:12

Россия сформировала танковый батальон в Запорожской области - Генштаб

20:10

Приметы на 28 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:56

Цель врага – захватить Луганщину: мы выдержим, получим оружие от Запада и пойдем в атаку – ГайдайВидео

19:38

Рашисты будут использовать в Украине Т-62: чем это опасно для ВСУВидео

19:33

Путин выдвинул новые условия для деблокады украинских портовВидео

19:28

"Быстрее, чем можно представить": у Зеленского рассказали, когда из Херсона выбьют оккупантовВидео

19:26

В НАТО существуют договоренности о воздержании от поставок некоторого оружия в Украину - СМИ

19:24

Снять крест или надеть трусы: почему Западу стоит поторопиться с помощью Украинемнение

19:22

В Минобороны Украины рассказали Путину, как сохранить лицоВидео

19:19

Гороскоп на июнь 2022: Близнецов ждет счастливый и богатый месяцВидео

18:55

ВСУ освободят юг Украины, как только накопят силы, а войска РФ утратят атакующий потенциал – ПодолякВидео

18:53

Максимальная жара и сильные ливни: в Украину несется скандинавский циклонВидео

18:51

Гонят на минные поля, а выживших расстреливают: оккупанты устроили сафари на людей на ХерсонщинеВидео

18:33

В России суд уволил со службы росгвардейцев, отказавшихся воевать в Украине

18:31

Стягивают Искандеры: Лукашенко пошел на тревожный для Украины шаг и сделал военное распоряжениеВидео

Реклама
18:05

Угроза атаки с севера и захвата Киева: в Минобороны оценили риски еще одного удара РоссииВидео

18:04

Херсон уходит под воду: оккупированному региону грозит бедаВидео

18:01

Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть

17:37

Две крайности России: почему Запад требует от Украины уступить территориимнение

17:30

Начнутся ожесточенные бои и борьба за территории: гороскоп для Украины на июньВидео

17:11

Бронирование для военнообязанных : кто и как может получить отсрочку во время мобилизации

17:10

Гороскоп для Тельцов на июнь 2022: астролог назвала самые лучшие и опасные дниВидео

17:08

Оккупанты отправили в РФ почти 60 тонн награбленного в Украине: были даже колбасы и консервы

17:04

Войска РФ пытаются наступать: враг штурмует позиции ВСУ, интенсивность боев усилилась – МинобороныВидео

16:38

В разведке рассказали детали геройского прорыва украинских вертолетчиков в осажденный Мариуполь

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять