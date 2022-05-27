Военный эксперт объяснил, как оружие от запада повлияет войну Украины с Россией / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Страны Запада хотят быстро доставить в Украину оружие, но это вопрос времени.

Украинские бойцы ожидают поставки западного тяжелого оружия ‒ для того, чтобы активно наступать на российских захватчиков. Однако нет смысла доставлять по одной-две единицы оружия, заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона "FreeДОМ".

"О соотношении сил 1 к 20. Дело в том, что подразумевается не общее соотношение, а соотношение на отдельных участках, где Россия сосредоточила большое количество войск и создала такое преимущество. Это даже не вокруг всего Северодонецка. Это на отдельных направлениях, где они ведут наступательные деяния", ‒ говорит эксперт.

Как утверждает Жданов, ситуация осложняется тем, что страны Запада, в отличие от Украины, продолжают жить в условиях мирного времени.

"Что касается вопроса снабжения западного оружия: они все живут в условиях мирного времени. Они пытаются ускоряться, но, к сожалению, не так, как нам хотелось бы. Если мы говорим об артиллерии, то отправлять по 1-2 оружия нет смысла. Как минимум, должна быть сформирована артиллерийская батарея. Еще лучше, если это будет дивизион (18 единиц оружия). Тогда это боевая единица, которая может повлиять на ход боевых действий на одном направлении – на таком, как близи Северодонецка. Там 5-6 направлений. Один дивизион может повлиять на ситуацию. Пришли две батареи "Цезарь", они сразу пошли на огневую поддержку", — сказал он.

Читайте такжеЕсли Запад даст достаточно оружия, ВСУ к июлю перейдут к контрнаступлению – эксперты

Напомним, ранее российские оккупанты будут наступать на Северодонецком и Изюмском направлениях до последнего солдата. Но их силы не безграничны и вскоре в войне на востоке Украины случится резкий поворот. Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов

Специалист отметил, что российскими оккупационными войсками, по факту, командуют не генералы, а политики из Кремля. И поэтому такая тактика обречена на провал.

"РФ игнорирует все каноны военного искусства. Они наступательную операцию уже растянули на пятую неделю. И я так понимаю, что они будут наступать до последнего российского солдата на том же Северодонецком направлении или на Изюмском направлении. Почему? Потому что задача стоит политическая, а не военная", – объяснил Жданов.

Другие новости: