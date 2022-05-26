Военный эксперт пояснил, почему Кремль гонит остатки войск в пекло войны на Донбассе

Єксперт пояснил, почему Кремль гонит остатки войск на Донбассе / УНИАН и Reuters

Поскольку время играет не в пользу командования оккупантов, Кремль кидает в район Северодонецка и Лисичанска все оставшиеся резервы, чтобы достичь быстрого перелома в свою пользу. Такое мнение в комментарии "НВ" высказал Константин Машовец ‒ полковник запаса и координатор группы Информационное сопротивление.

"Затягивать на месяц оккупанты не могут, это однозначно потом приведет к негативному результату, гарантированному поражению в войне. Затягивание на месяц — это приезд в товарных количествах западной военно-технической помощи, переход ВСУ в контрнаступление и разгром", ‒ говорит он.

Машовец говорит, что с началом полномасштабного вторжения на территорию Украины командование российских войск уже расконсервировало и сняло с длительного хранения до 45% имевшихся в РФ объемов вооружения и военной техники.

"Россияне тащат технику с баз хранения — на передовой уже замелькали танки 1970-х, 1980-х годов в качестве пополнения. Практически догребают все, что осталось. Это парадоксальная ситуация: временной фактор играет не в пользу военно-политического руководства РФ. Поэтому они на выбранном операционном направлении — имеется в виду Северодонецк-Лисичанск — пытаются достичь быстрого перелома", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее российские оккупанты будут наступать на Северодонецком и Изюмском направлениях до последнего солдата. Но их силы не безграничны и вскоре в войне на востоке Украины случится резкий поворот. Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов

Специалист отметил, что российскими оккупационными войсками, по факту, командуют не генералы, а политики из Кремля. И поэтому такая тактика обречена на провал.

"РФ игнорирует все каноны военного искусства. Они наступательную операцию уже растянули на пятую неделю. И я так понимаю, что они будут наступать до последнего российского солдата на том же Северодонецком направлении или на Изюмском направлении. Почему? Потому что задача стоит политическая, а не военная", – объяснил Жданов.

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