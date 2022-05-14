Армия Украины бьет войска РФ у Харькова и Херсона: приближается переломный момент в войне – эксперт

ВСУ освобождают Харьковскую область и мешают России аннексировать Херсонщину - эксперт / Reuters

Наступление войск России на юге и востоке достигло пика. Теперь российские военные подразделения переходят в оборону, а ВСУ – в атаку. В войне приближается переломный момент, и это особенно заметно на двух направлениях – Харьков и Херсон. На Харьковском направлении вражеская артиллерия почти оттеснена от города, а на одной из локаций их и вовсе отбросили на 2-3 километра от украино-российской границы. Наступление украинских войск позволило перерезать одну из основных линий обеспечения группировки оккупантов в Изюме. Об этом заявил военный эксперт, ученый Королевского колледжа Лондона Майкл Мартин.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что переломный момент на войне России против Украины становится все ближе. Наступление российских войск достигло своего пика, и теперь они перешли к наступлению.

Читайте такжеВСУ бьют войска РФ: Харьковщина освобождается, на пяти направлениях враг перешел в оборону – Генштаб"Мы приближаемся к переломному моменту в войне в Украине. За последнюю неделю или около того мы стали свидетелями того, как российское наступление начало достигать своего пика на востоке и юге Украины. То есть: они перешли от наступления к обороне (наоборот, украинцы перешли от обороны к наступлению)", - отметил Мартин.

По его словам, обстановка наиболее заметна по ситуации в направлении двух городов – Херсона и Харькова.

В первом случае ВСУ оттеснили оккупантов РФ к городу, что может осложнить аннексию Москвой данной территории.

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"Херсон - там украинцы оттеснили россиян к городу. Если такие действия продолжатся, это затруднит запланированную аннексию Россией", - отметил эксперт.

Что касается Харькова, украинские войска почти оттеснили россиян из зоны артиллерийского обстрела города. В одном месте оккупантов отбросили на 2-3 километра от украинско-российской границы.

Читайте такжеУкраина выиграла битву за Харьков: армия РФ бросает свои позиции и отводит войска – Генштаб ВСУ

"ВСУ почти вытеснили войска РФ из зоны артиллерийского обстрела города. В одном месте они даже оттеснили русских на 2-3 км от международной границы", - сказал он.

Кроме того, контрнаступательные действия сил обороны Украины позволили перерезать одну из линий обеспечения российской военной группировки на Изюмском направлении.

"Что еще более важно, это украинское наступление предоставляет возможность перерезать одну из основных линий снабжения, идущую из России к ее войскам в Изюме", - подчеркнул Майкл Мартин.

Армия Украины освобождает Харьков от войск России

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 5 мая заявил, что войска Украины перешли к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.

Генштаб ВСУ сообщал об освобождении ряда населенных пунктов – Александровки, Федоровки, Украинки, Шестаково и Перемоги.

Позже силы обороны Украины освободили Цуповку Харьковской области, откуда оккупанты РФ обстреливали Харьков.

Позже в 227-м батальоне территориальной обороны армии Украины рассказали об освобождении четырех населенных пунктов в Харьковской области – Верхнего Салтова, Замуловки, Байрака и Рубежного.Читайте такжеКонтрудар ВСУ под Изюмом: оккупанты отходят к границе РФ

14 мая в Генштабе ВСУ заявили, что Россия отводит свои войска от Харькова. Однако оккупанты все еще пытаются удержать некоторые позиции и маршруты обеспечения.

Аналитики американского Института исследований войны считают, что захватчики РФ, похоже, решили покинуть свои позиции вокруг Харькова и не пытаются их удержать. Вероятно, Украина уже выиграла битву за Харьков – украинские войска не позволили армии РФ окружить город или его захватить.

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