В разведке предупредили о затяжной войне с оккупантами РФ и назвали причину

В ГУР рассказали о рисках затяжной войны / Фото УНИАН

Перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области свидетельствует о намерении России закрепиться на этих территориях, сообщила пресс-служба главного управления разведки Минобороны Украины.

"В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из русской Федерации. И соответственно мы видим, насколько мощная разворачивающая сейчас Россия группировку войск на оккупированных территориях юга Украины", – сказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в эфире "Крым.Реалии".

По его словам, в эту группировку, кроме сухопутных войск, входят воздушный и морской компоненты.

"Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что оккупация этих территорий, а можно говорить о перспективе, что Российская Федерация хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", – отметил представитель военной разведки Украины.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты пытаются отрезать украинские подразделения от основных сил на Бахмутском направлении и создать "котел".

На Донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение украинских подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска.

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