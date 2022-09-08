"Не приезжайте, вам здесь не рады": Польша и еще три страны закроют въезд россиянам с 19 сентября

Россиянам запрещают въезд / ua.depositphotos.com

Польша, Эстония, Латвия и Литва закрывает въезд россиянам в страну с 19 сентября. Об этом рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу во время пресс-конференции.

Как сообщил Урмас Рейнсалу, даже если россияне уже имеют туристические шенгенские визы, они не смогут попасть в эти страны, а запрет также будет распространяться и на такие визы, которые выданы другими государствами.

"Эстония имеет политическую волю, которую мы реализуем в правовом поле. В ночь с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через Шенгенскую внешнюю границу для граждан РФ, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу. Эта мера должна способствовать уменьшению въезда граждан РФ. Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады", - заявил Рейнсалу.

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Запрет выдачи виз россиянам

Отметим, что в Польше поддерживают дальнейшее введение санкции против государства-оккупанта и работают над тем, чтобы разработать механизм, позволяющий прекратить выдачу виз россиянам.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик подчеркнул, что в Европейском союзе есть большие страны, которые выступают против того, чтобы россиянам перестали выдавать визы. В частности, это – Германия, Франция и Нидерланды.

Вавжик подчеркнул, что поэтому Польша самостоятельно работает над тем, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз россиянам.

Напомним, ранее в интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Президент выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

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