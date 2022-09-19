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Не долетел: украинские воины сбили ракетой вражеский самолет Су-25

19 сентября 2022, 10:14

Самолет уничтожило украинское зенитное ракетное подразделение в небе над Херсонщиной.

российский самолет сбили, ПЗРК
Украинские воины сбили ракетой вражеский самолет Су-25/ ДШВ ВСУ

Украинские военные "приземлили навсегда" еще один российский военный самолет Су-25.

Штурмовик Военно-космических сил России был сбит в небе над Херсонской областью. Об еще одной потере для российского войска сообщили в пресс-службе Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Воздушное судно было сбито украинским зенитным ракетным подразделением.

"19 сентября около 8 часов утра зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен штурмовик Су-25 российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Дополнительных деталей в воздушных силах пока не сообщили.

ВСУ уничтожают российские самолеты

Ранее сообщалось, что украинские зенитчики 13 сентября поработали на славу и лишь в течение двух часов "приземлили навечно" два российских военных самолета Су-24. Также за этот короткий промежуток времени был сбит вражеский беспилотник.

Также сообщалось, что Россия не имеет преимущества в воздухе в Украине, а за время вторжения РФ потеряла не менее 55 самолетов. Об этом рассказали в британской разведке. Только за последние десять дней Россия потеряла в Украине не менее четырех боевых самолетов.

В то же время стало известно, что на сегодня вокруг границ Украины находится более 400 самолетов и около 360 боевых вертолетов России. В небе постоянно находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

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