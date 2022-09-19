Разборки в Кремле: в ОП рассказали о грызне у Шойгу из-за провалов в Украине

Сергей Шойгу и Владимир Путин / Reuters

В окружении президента РФ Владимира Путина нарастают конфликты из-за войны в Украине, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"К примеру, у минобороны РФ есть противоречия между Шойгу и его статс-секретарем Панковым, которые по-разному видят дальнейшее течение войны", - рассказал он в интервью РБК-Украина.

По его словам, результатом успешного наступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области стало то, что россияне начинают думать: война против Украины может быть проиграна.

"Есть деморализация российского общества и армии", – добавил Подоляк.

Ранее сообщалось о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу попал в немилость Владимира Путина после провала войны в Украине, которая затянулась более чем на полгода.

Хозяин Кремля не будет принимать кадровые решения в тот момент, когда они могут негативно повлиять на ход войны.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что возвращение Украиной Крыма военным путем станет спусковым крючком для изменения политических раскладов в Кремле. Битва за трон может быть очень жесткой. Претендентов на пост президента РФ очень много, оптимальным вариантом для Кремля видится сын секретаря российского Совбеза Дмитрий Патрушев. Однако его кандидатура вряд ли устроит другие кремлевские кланы.

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