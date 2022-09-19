РФ потеряла в Украине десятки самолетов и превосходство в воздухе - британская разведка

ВСУ сбили десятки самолетов РФ / Фото facebook.com/kpszsu

Россия не имеет превосходства в воздухе в Украине, а за время вторжения РФ потеряла не менее 55 самолетов, рассказали в британской разведке.

Только за последние десять дней Россия потеряла в Украине не менее четырех боевых самолетов, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Среди причин британские военные аналитики выделяют большой риск, на который идут летчики РФ, пытаясь обеспечить непосредственную поддержку с воздуха российским наземным войскам, находящимся под давлением украинских наступлений.

При этом обращается внимание на плохую ситуационную осведомленность российских пилотов, а некоторые самолеты оккупантов попадают в более плотные зоны противовоздушной обороны, поскольку линия фронта быстро перемещалась.

"Сохраняющееся отсутствие у России превосходства в воздухе остается одним из наиболее важных факторов, лежащих в основе ненадежности ее оперативной схемы в Украине", - добавили в Минобороны Британии.

/ Twitter/DefenceHQ

Напомним, на восточном направлении бойцами Вооруженных сил Украины был уничтожен очередной вертолет оккупантов Ка-52.

Украинские защитники также сбили беспилотник РФ. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.

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