РФ потеряла в Украине десятки самолетов и превосходство в воздухе - британская разведка

У России отсутствует превосходство в воздухе в Украине, подчеркнули в Минобороны Великобритании.
Россия не имеет превосходства в воздухе в Украине, а за время вторжения РФ потеряла не менее 55 самолетов, рассказали в британской разведке.
Только за последние десять дней Россия потеряла в Украине не менее четырех боевых самолетов, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Министерства обороны Великобритании.
Среди причин британские военные аналитики выделяют большой риск, на который идут летчики РФ, пытаясь обеспечить непосредственную поддержку с воздуха российским наземным войскам, находящимся под давлением украинских наступлений.
При этом обращается внимание на плохую ситуационную осведомленность российских пилотов, а некоторые самолеты оккупантов попадают в более плотные зоны противовоздушной обороны, поскольку линия фронта быстро перемещалась.
"Сохраняющееся отсутствие у России превосходства в воздухе остается одним из наиболее важных факторов, лежащих в основе ненадежности ее оперативной схемы в Украине", - добавили в Минобороны Британии.
Напомним, на восточном направлении бойцами Вооруженных сил Украины был уничтожен очередной вертолет оккупантов Ка-52.
Украинские защитники также сбили беспилотник РФ. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".
Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.
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