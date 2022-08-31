Нет полного запрета, только ограничения: в ЕС договорились о визовом "бане" для россиян - Politico

В ЕС договорились о визовом "бане" для россиян - Politicoя / https://ua.depositphotos.com/

Руководство дипломатических ведомств иностранных дел стран Европейского Союза (ЕС) договорились о замедлении и удорожании выдачи туристических виз россиянам. По данным портала Politico, на таком подходе настояли Германия и Франция.

Для достижения вышеуказанной цели в Брюсселе собираются приостановить визового соглашения с РФ, которое предусматривает упрощенную процедуру выдачи виз. А вот полной остановки выдачи виз россиянам пока не планируется.

До того Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, выдвинула предложение о приостановлении визового соглашения с РФ в качестве компромиссного варианта.

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Такой шаг предполагает:

увеличение визового сбора с 35 до 80 евро;

увеличение времени обработки визовых заявлений;

большее количество необходимых для этого документов.

Также известно, что такое решение руководителей МИД Евросоюза не является окончательным. Ожидается, что какие-либо твердые ограничения будут приняты в течение еще нескольких недель – когда окончательно закончатся каникулярные периоды в Европе.

По данным немецкого издания Die Welt, кроме ФРГ и Франции, против визового "бана" для россиян выступили власти Австрии. К примеру, австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг настаивал на том, что будет "контрпродуктивно" запрещать выдачу шенгенских виз всем без исключения гражданам РФ.

Запрет на выдачу виз гражданам РФ на поездки в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа призвал Европу не выдавать визы россиянам для поездок в страны ЕС. По словам гаранта, они не должны отсиживаться в европейских государствах, пока другие борются с российским террором.

"Европа – не тихая гавань, где можно просто пересидеть то время, когда кто-то другой борется против российского террора. Но, к сожалению, многие граждане России именно так воспринимают Европу. Именно для этого им нужны европейские визы. И, к сожалению, ни одно из ваших государств не застраховано от того, что военные преступники, на чьих руках – кровь украинцев, приедут к вам просто как туристы, а однажды получат приказ – и станут отнюдь не туристами", - сказал Зеленский.

Согласно данным американских СМИ, министры иностранных дел стран Евросоюза должны поддержать приостановку упрощенного визового режима с Россией. Решение может ограничить количество виз, которые выдаются российским гражданам для поездок в Европу. Потребуется больше времени и денег на оформление документов.

По информации агентства Bloomberg, такие страны, как Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания и Польша поддерживают полный визовый бан для граждан РФ. Однако Германия и Франция против такой инициативы.

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