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Евросоюз откажется от соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам – FT

28 августа 2022, 16:45

Если соглашение будет разорвано, то россиянам потребуется больше документов для получения визы, они станут более дорогими и увеличится время ожидания.

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ЕС намерен приостановить действие соглашения о визах с Россией / Фото ua.depositphotos.com

Министры иностранных дел Евросоюза намерены поддержать приостановку действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией, чтобы ограничить количество выдаваемых виз россиянам. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, участвовавших в переговорах.

Отмечается, что соответствующее решение главы МИД стран ЕС планируют принять на двухдневной встрече в Праге во вторник, 30 августа.

"Российским туристам неуместно гулять по нашим городам, по нашим пристаням. Мы должны послать сигнал населению России, что эта война недопустима, она неприемлема", — сказал один из высокопоставленных чиновников ЕС.

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Если соглашение от 2007 года будет разорвано, то россиянам при подаче заявления на получение всех виз ЕС потребуется больше документов, сделает их более дорогими и значительно увеличит время ожидания.

"Мы находимся в исключительной ситуации, и она требует исключительных шагов. Мы хотим выйти за рамки приостановки упрощения визового режима", — сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

По его словам, более серьезные ограничения в отношении россиян могут быть приняты уже до конца 2022-го.

При этом издание отмечает, что в Евросоюзе нет единого мнения о дополнительных мерах, которые мог бы принять Брюссель, среди которых - сокращение количества виз ЕС, выдаваемых россиянам, либо полное прекращение их выдачи, а также такие предложения, как распространение какого-либо запрета на граждан Беларуси, поддержавшей вторжение в Украину.

Финляндия, Польша и страны Балтии, граничащие с Россией, заявили, что готовы прекратить въезд россиян с туристическими визами на свою территорию, сославшись на исключения из Шенгенского соглашения, связанные с национальной безопасностью.

"Я очень надеюсь найти общее европейское решение о том, как значительно ограничить потоки российских туристов в Европу", — сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, назвав соглашение всех стран ЕС "наиболее устойчивым и юридически правильным".

"Если совместное решение не будет найдено, мы не исключаем регионального соглашения между странами, наиболее пострадавшими от огромных потоков российских туристов, злоупотребляющих европейским гостеприимством", — добавил литовский дипломат.

Запрет на выдачу виз россиянам

В интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Президент выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

В Польше поддерживают дальнейшее введение санкции против государства-оккупанта и работают над тем, чтобы разработать механизм, позволяющий прекратить выдачу виз россиянам.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик подчеркнул, что в Европейском союзе есть большие страны, которые выступают против того, чтобы россиянам перестали выдавать визы. В частности, это – Германия, Франция и Нидерланды. Вавжик подчеркнул, что поэтому Польша самостоятельно работает над тем, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз россиянам.

Канцлер Германии Олаф Шольц поставил под сомнение запрет на выдачу виз для россиян. По его словам, он не хочет усложнять для россиян возможности бежать от диктатуры руководства страны.

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