Давать ли визы россиянам: украинская журналистка в Париже показала, почему не нужно

Евросоюз, Россия / pixabay

Украинская журналистка Мириам Драгина в очередной раз подтвердила, что возможное решение Евросоюза об отмене виз для россиян, стало бы чрезвычайно правильным шагом.

На своей странице в Instagram, она опубликовало фото кортежа микроавтобусов, на одном из которых красовался символ войны и убийства мирных украинцев, фашистский символ "Z".

"Давать ли визы россиянам? Ну почему нет? За границу едут всего 20 процентов. Наиболее либеральные. Они же не будут нести "русский мир" в Европу, они же едут тратить деньги", - иронизирует она по поводу фашистского кортежа из России.

Она намекает, что россиянам все же нужно закрыть двери ЕС, так как свой пресловутый "русский мир", а по факту убийства и войны с мирным населением, они будут пропагандировать везде, где бы не появились.

"Фото сделала только что", - написала она, находясь в Париже.