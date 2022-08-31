"Путин плохой, а люди – хорошие": Кулеба разнес ФРГ и Францию за позицию по визам для граждан РФ

Россия за 15 лет упрощенного визового режима не научилась уважать Европу - Кулеба / Коллаж УНИАН

Режим упрощенного оформления виз между странами Евросоюза и Россией действует с 2007 года. С тех пор Россия напала на Грузию, Украину, совершила ряд убийств оппонентов правящего в Кремле режима и продолжила энергетический шантаж Европы. Визовая политика, которую отстаивает Франция и Германия (страны не поддерживают запрет на визы в ЕС для всех россиян, - ред.), не работает. Пора избавиться от иллюзий и трезво смотреть на ситуацию. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью Радио Свобода он подверг критике Париж и Берлин, которые отказываются поддержать полный запрет на выдачу виз всем россиянам. Он отметил, что режим упрощенного оформления документов для пересечения границы стран ЕС и России действует с 2007 года.

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Однако за 15 лет россияне не научились уважать другие государства и народы. Их отношение к Европе никак не поменялось.

В качестве аргументации своих слов Кулеба напомнил о военном вторжении России в Грузию в 2008 году, нападении на Украину в 2014 году, убийствах оппонентов режима Путина, которые происходили и в странах ЕС, и продолжении ведения Москвой политики по газовому шантажу Европы.

"У меня вопрос: а сильно работает ваша "трансформативная сила"? Может, вы посмотрите реальности в глаза и признаете, что есть определенные иллюзии, от которых нужно избавиться?" – отметил министр.

Также он добавил, что многие европейские лидеры уже избавились от иллюзий в отношении России. По мнению дипломата, разделение режима Путина и российского народа является ошибкой.

"Коллеги избавились от многих иллюзий относительно России и трезво смотрят на эту страну и политику, но эта последняя история о том, что "Путин – плохой, а люди – хорошие", это тоже иллюзия", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Запрет на выдачу виз гражданам РФ на поездки в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа призвал Европу не выдавать визы россиянам для поездок в страны ЕС. По словам гаранта, они не должны отсиживаться в европейских государствах, пока другие борются с российским террором.

"Европа – не тихая гавань, где можно просто пересидеть то время, когда кто-то другой борется против российского террора. Но, к сожалению, многие граждане России именно так воспринимают Европу. Именно для этого им нужны европейские визы. И, к сожалению, ни одно из ваших государств не застраховано от того, что военные преступники, на чьих руках – кровь украинцев, приедут к вам просто как туристы, а однажды получат приказ – и станут отнюдь не туристами", - сказал Зеленский.

Согласно данным американских СМИ, министры иностранных дел стран Евросоюза должны поддержать приостановку упрощенного визового режима с Россией. Решение может ограничить количество виз, которые выдаются российским гражданам для поездок в Европу. Потребуется больше времени и денег на оформление документов.

По информации агентства Bloomberg, такие страны, как Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания и Польша поддерживают полный визовый бан для граждан РФ. Однако Германия и Франция против такой инициативы.

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