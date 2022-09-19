УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Расстреляют свои же: РФ усиливает свои "заградительные отряды", чтобы оккупанты не убегали с поля боя

19 сентября 2022, 11:28

Захватчикам не дают отступать под угрозой смерти – их могут убить свои же.

Российские военные
РФ усиливает свои "заградительные отряды", чтобы оккупанты не бежали с поля боя/ Reuters, joinfo.ua

Командование российских войск не позволяет своим солдатам отступать с поля боя ни при каких обстоятельствах. Если же они не слушаются приказа, то им угрожают расстрелом от "заградительных отрядов".

При этом российское военное командование расширяет деятельность так называемых "заградительных отрядов". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ГУР опубликовали перехват разговоров оккупантов, которые подтверждают эту информацию.

В ведомстве рассказали, что оккупанты пытались штурмовать позиции украинских войск в Бахмутском районе, и отправили в атаку расчеты ствольной и реактивной артиллерии 4-й ОМСБр 2-го армейского корпуса ВС РФ (так называемой "ЛНР").

"Впрочем, после ответа и выдвижения вперед украинских Сил обороны, начался самовольный уход подразделений оккупантов с огневых позиций", – рассказали в ГУР.

Когда российское командование увидело, что их "доблестные воины" бегут с поля боя, то сразу пригрозило им, что по ним откроют огонь "заградительные отряды" из-за самовольного оставления позиций.

В то же время командиры ссылаются на некий указ №222.

"Очевидно, по аналогии с печально известным сталинским приказом №227 от 28 июня 1942 года, согласно которому советским военнослужащим стреляли в спину, закрывая возможность для отступления", – говорят в украинской разведке.

Российские военные
скрин

Ранее сообщалось, что подразделениям российских войск, которые остались на временно оккупированных территориях Херсонской области, не хватает не только еды, но и питьевой воды. Они уже не могут наладить нормальное снабжение. Многие военные отказались воевать. После этого командование отпустило их "на вольные хлеба", и эти оккупанты были вынуждены пойти попрошайничать.

Напомним, Кремль потратил месяцы на формирование нового 3-го армейского корпуса. И в его ряды набирали, в частности, и наркоманов и алкоголиков. Однако в свое время "х", когда эти оккупанты должны были усилить российские войска в Харьковской области, они не выдержали контрнаступления ВСУ и быстро сбежали вместе с остальными захватчиками.

Читайте также:

война в Украине российские военные вторжение России российские войска
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:42

С подарками от покойных родителей: опубликован предсмертный портрет королевы Елизаветы II

11:41

Груз 200 для Башкирии: ВСУ ликвидировали наемника Вагнера – ветерана Чеченской войныВидео

11:36

Маразм крепчает: Орбакайте и Урганта пытались выгнать со спектакля "за неуважение к гимну РФ"

11:28

Расстреляют свои же: РФ усиливает свои "заградительные отряды", чтобы оккупанты не убегали с поля бояВидео

11:16

Почему Пугачева своими заявлениями приближает нашу победумнение

Реклама
11:08

Удар по наемникам Вагнера: в Кадиевке уничтожили казармы вместе с оккупантамиВидео

10:37

"Катастрофа для армии РФ": Кремлю нужно полмиллиона солдат, чтобы удержать линию фронта - АндрусивВидео

10:34

"Война не будет быстрой": в США дали тревожный прогноз и не исключили затяжной конфликтВидео

10:14

Не долетел: украинские воины сбили ракетой вражеский самолет Су-25Видео

09:59

Разборки в Кремле: в ОП рассказали о грызне у Шойгу из-за провалов в УкраинеВидео

09:44

Армия РФ готовится к отступлению под Херсоном - ISW

09:38

РФ потеряла в Украине десятки самолетов и превосходство в воздухе - британская разведкаВидео

09:12

Войска РФ обстреляли Южно-Украинскую АЭС: ракета взорвалась возле ядерных реакторовФотоВидео

09:01

Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2022: Близнецам – обиды, Стрельцам – опасные соблазны, Рыбам – ссорыВидео

08:58

Путин хочет создать новую линию фронта, а в РФ наступил "bardak time" и паралич армии – военный аналитикВидео

08:55

"Трудно считать это победой": Байден объяснил, выигрывает ли Украина войнуВидео

08:43

Что делать, если россияне таки завезли ядерное оружие в Крыммнение

08:30

Как очистить электрочайник: простые способы от накипи, доступные каждомуВидео

08:11

Новый армейский корпус РФ продержался на войне несколько дней и с позором сбежал из-под Харькова – ForbesВидео

08:03

Война в Украине перешла в новую фазу, реакция РФ непредсказуема - генерал СШАВидео

Реклама
07:28

ВСУ захватили элитный трофей - лучший танк армии РФ Т-90М Прорыв с комплексом Накидка

07:01

ВСУ ликвидировали два российских склада и ударили по переправе на Юге

06:31

Ночью оккупанты ударили ракетами по Запорожью: известно о 8 "прилетах"Видео

06:12

Что сделает Украина с предателями и коллаборантами на Харьковщинемнение

06:00

Войска РФ посыпались, они в ловушке, но Россия готова положить и миллион своих солдат – АндрусивВидео

05:20

Когда в Украине потеплеет: синоптики дали прогноз и назвали самый холодный деньВидео

03:50

Как выбрать вкусную тыкву: 3 момента, на которые нужно обратить внимание

03:30

Врежет до 0° и завалит снегом: украинцев предупредили о похолодании, названы срокиВидео

03:20

Самый вкусный завтрак за 5 минут: быстрый рецепт удивительной закускиВидео

02:47

Проклятье индийских радж: Чарльз III унаследует корону с бриллиантом, который приносит несчастьяВидео

02:15

Украина получит ЗРК NASAMS: в ВСУ объяснили, как это повлияет на ПВО и "закроет ли небо"Видео

01:35

До Нового года ожидание: военный эксперт дал новый прогноз по боям на фронтеВидео

01:06

Капитан Джек "Больше не пей": Джонни Депп ужаснул поклонников обрюзгшим внешним видом

00:51

Приметы на 19 сентября: какие 5 вещей нельзя делать в Михайлово чудо, чтобы беды не впуститьВидео

18 сентября, воскресенье
23:53

В Пентагоне высказались о реакции РФ на провал оккупантов в УкраинеВидео

23:13

Поразительный успех: в Сватово ВСУ ликвидировали сразу 200 оккупантов одним "хлопком"Видео

22:55

В России скандал: Соловьев и другие в ярости набросились на Пугачеву из-за поддержки УкраиныВидео

22:52

"Еще раз бы поехала в Мариуполь": в Сети появилось видео допроса в плену "Пташки" с "Азовстали"Видео

22:31

Зеленский заинтриговал и объяснил "затишье" на фронтеВидео

22:06

"Кольцо девушке осталось неподаренным": под Николаевом погиб 20-летний боец ВСУ из многодетной семьиВидео

Реклама
22:04

Украину ждет резкий скачек цен на продукты в ноябре: эксперт рассказал, что стоит купить сейчасВидео

21:27

Вся в черном и со слезами на глазах: Елена Зеленская не одна приехала на похорон Елизаветы IIВидео

21:08

Плачьте, фанатки: Солист Måneskin выложил фото, где он неистово чмокает свою возлюбленную

20:58

Байден заговорил про поставки оружия из Китая в РоссиюВидео

20:17

Андрей Пионтковский. В кругах Путина говорят о его уничтоженииВидеоблоги

20:11

Военный эксперт объяснил, зачем Путин пачками шлет зэков воевать в УкраинуВидео

20:10

Вы еще террора не видели, соседи-русскиемнение

20:10

Приметы на 20 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы большую удачу в дом привлечьВидео

19:54

Война будет идти до лета 2023 года: военный эксперт назвал причиныВидео

19:28

На Украину надвигается волна арктического холода: синоптики назвали регионы, которые будут плавать

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябре
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять