Расстреляют свои же: РФ усиливает свои "заградительные отряды", чтобы оккупанты не убегали с поля боя

РФ усиливает свои "заградительные отряды", чтобы оккупанты не бежали с поля боя/ Reuters, joinfo.ua

Командование российских войск не позволяет своим солдатам отступать с поля боя ни при каких обстоятельствах. Если же они не слушаются приказа, то им угрожают расстрелом от "заградительных отрядов".

При этом российское военное командование расширяет деятельность так называемых "заградительных отрядов". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ГУР опубликовали перехват разговоров оккупантов, которые подтверждают эту информацию.

В ведомстве рассказали, что оккупанты пытались штурмовать позиции украинских войск в Бахмутском районе, и отправили в атаку расчеты ствольной и реактивной артиллерии 4-й ОМСБр 2-го армейского корпуса ВС РФ (так называемой "ЛНР").

"Впрочем, после ответа и выдвижения вперед украинских Сил обороны, начался самовольный уход подразделений оккупантов с огневых позиций", – рассказали в ГУР.

Когда российское командование увидело, что их "доблестные воины" бегут с поля боя, то сразу пригрозило им, что по ним откроют огонь "заградительные отряды" из-за самовольного оставления позиций.

В то же время командиры ссылаются на некий указ №222.

"Очевидно, по аналогии с печально известным сталинским приказом №227 от 28 июня 1942 года, согласно которому советским военнослужащим стреляли в спину, закрывая возможность для отступления", – говорят в украинской разведке.

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Ранее сообщалось, что подразделениям российских войск, которые остались на временно оккупированных территориях Херсонской области, не хватает не только еды, но и питьевой воды. Они уже не могут наладить нормальное снабжение. Многие военные отказались воевать. После этого командование отпустило их "на вольные хлеба", и эти оккупанты были вынуждены пойти попрошайничать.

Напомним, Кремль потратил месяцы на формирование нового 3-го армейского корпуса. И в его ряды набирали, в частности, и наркоманов и алкоголиков. Однако в свое время "х", когда эти оккупанты должны были усилить российские войска в Харьковской области, они не выдержали контрнаступления ВСУ и быстро сбежали вместе с остальными захватчиками.

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