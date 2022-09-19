Новый армейский корпус РФ продержался на войне несколько дней и с позором сбежал из-под Харькова – Forbes

Новый армейский корпус РФ продержался на войне несколько дней и с позором сбежал из-под Харькова/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Страна-агрессор Россия этим летом попыталась сформировать новый армейский корпус. Потребность в создании такого дополнительного АК была огромной, ведь даже на тот момент она потеряла в боях в Украине убитыми и ранеными около 80 000 военных. Также РФ потеряла тогда уже 5000 единиц техники.

Кремль потратил месяцы на формирование нового 3-го армейского корпуса. И в его ряды набирали, в частности, и наркоманов и алкоголиков. Однако в свое время "х", когда эти оккупанты должны были усилить российские войска в Харьковской области, они не выдержали контрнаступления ВСУ и быстро бежали вместе с остальными захватчиками. Об этом сообщил колумнист Forbes Дэвид Экс.

"На бумаге третий армейский корпус является мощной силой, что состоит из нескольких бригад численностью 10 000 человек в дюжине или больше батальонов, оснащенных сотнями танков Т-80 и Т-90 и другой техники. Но это пустая формация, укомплектованная старыми, непригодными добровольцами, в частности наркоманами и алкоголиками", – рассказал колумнист.

Он отметил, что этот новосозданный армейский корпус, на который РФ возлагала особые надежды, буквально "растаял", как только началось контрнаступление ВСУ на Харьковщине.

"И когда на прошлой неделе авангард 3-го АК ворвался в Харьковскую область на северо-востоке Украины в отчаянной попытке заблокировать контрнаступление украинцев, корпус просто... растаял", – отмечает журналист.

Он напомнил, что 3-й АК базируется в поселке Мулино (в 320 км к востоку от Москвы). На этот корпус Кремль окладал серьезные надежды. АК был отражением всех усилий Кремля, которые тот направил на попытку восполнения потерь армии РФ после 200 дней войны в Украине.

При этом журналист отмечает, что такой провал нового АК – очень плохая новость для российских военных действий. После этого русскому войску не станет легче выставлять дополнительные соединения.

Ранее сообщалось, что российские подразделения понесли огромные потери, отступая из Харьковской области. Так подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота российских вооруженных сил потеряли более 50% личного состава. Некоторые бригады понесли еще большие потери. Например, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава. К цифре потерь входят погибшие, раненые, а также дезертиры и уволенные за отказ от участия в боевых действиях.

Напомним, генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко описал катастрофу РФ на юге. Он подчеркнул, что на Правобережье Херсонщины ВСУ наносят удары не только по логистическим цепочкам и складам противника, но и по пунктам управления, в результате чего нарушается система управления.

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