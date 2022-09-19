УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ночью оккупанты ударили ракетами по Запорожью: известно о 8 "прилетах"

19 сентября 2022, 06:31

Ракетный удар был нанесен по объектам инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется. В одном из районов Запорожья и в пригороде исчезло электроснабжение.

ракета
Ночью оккупанты ударили ракетами по Запорожью / Фото УНИАН

Ночью 19 сентября в Запорожье прогремели взрывы, в городе и области была объявлена воздушная тревога. Как сообщил глава ОВА Александр Старух, российские оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру. Известно о восьми "прилетах".

Местные жители сообщали, что в одном из районов Запорожья, а также в пригороде исчезло электроснабжение.

По предварительным данным, оккупанты ударили по объектам инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется.

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Пока известно о восьми прилетах. Предварительно снова мишенью стали объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется. Соблюдаем правила воздушной тревоги и неразглашения информации", - написал Старух в Telegram.

Позже стало известно, что электроснабжение в городе было восстановлено.

Скриншот сообщения Старуха в Telegram

Как сообщал Главред, во временно оккупированном Херсоне 18 сентября прогремели взрывы.

15 сентября Кривой Рог вновь подвергся ракетному удару со стороны российских оккупантов.

14 сентября российские оккупанты ударили по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации. Враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города. Уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от одного до почти двух метров.

Другие новости:

война в Украине новости Запорожья новости Украины взрыв война России и Украины ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:01

ВСУ ликвидировали два российских склада и ударили по переправе на Юге

06:31

Ночью оккупанты ударили ракетами по Запорожью: известно о 8 "прилетах"Видео

06:12

Что сделает Украина с предателями и коллаборантами на Харьковщинемнение

06:00

Войска РФ посыпались, они в ловушке, но Россия готова положить и миллион своих солдат – АндрусивВидео

05:20

Когда в Украине потеплеет: синоптики дали прогноз и назвали самый холодный деньВидео

Реклама
03:50

Как выбрать вкусную тыкву: 3 момента, на которые нужно обратить внимание

03:30

Врежет до 0° и завалит снегом: украинцев предупредили о похолодании, названы срокиВидео

03:20

Самый вкусный завтрак за 5 минут: быстрый рецепт удивительной закускиВидео

02:47

Проклятье индийских радж: Чарльз III унаследует корону с бриллиантом, который приносит несчастьяВидео

02:15

Украина получит ЗРК NASAMS: в ВСУ объяснили, как это повлияет на ПВО и "закроет ли небо"Видео

01:35

До Нового года ожидание: военный эксперт дал новый прогноз по боям на фронтеВидео

01:06

Капитан Джек "Больше не пей": Джонни Депп ужаснул поклонников обрюзгшим внешним видом

00:51

Приметы на 19 сентября: какие 5 вещей нельзя делать в Михайлово чудо, чтобы беды не впуститьВидео

18 сентября, воскресенье
23:53

В Пентагоне высказались о реакции РФ на провал оккупантов в УкраинеВидео

23:13

Поразительный успех: в Сватово ВСУ ликвидировали сразу 200 оккупантов одним "хлопком"Видео

22:55

В России скандал: Соловьев и другие в ярости набросились на Пугачеву из-за поддержки УкраиныВидео

22:52

"Еще раз бы поехала в Мариуполь": в Сети появилось видео допроса в плену "Пташки" с "Азовстали"Видео

22:31

Зеленский заинтриговал и объяснил "затишье" на фронтеВидео

22:06

"Кольцо девушке осталось неподаренным": под Николаевом погиб 20-летний боец ВСУ из многодетной семьиВидео

22:04

Украину ждет резкий скачек цен на продукты в ноябре: эксперт рассказал, что стоит купить сейчасВидео

Реклама
21:27

Вся в черном и со слезами на глазах: Елена Зеленская не одна приехала на похорон Елизаветы IIВидео

21:08

Плачьте, фанатки: Солист Måneskin выложил фото, где он неистово чмокает свою возлюбленную

20:58

Байден заговорил про поставки оружия из Китая в РоссиюВидео

20:17

Андрей Пионтковский. В кругах Путина говорят о его уничтоженииВидеоблоги

20:11

Военный эксперт объяснил, зачем Путин пачками шлет зэков воевать в УкраинуВидео

20:10

Вы еще террора не видели, соседи-русскиемнение

20:10

Приметы на 20 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы большую удачу в дом привлечьВидео

19:54

Война будет идти до лета 2023 года: военный эксперт назвал причиныВидео

19:28

На Украину надвигается волна арктического холода: синоптики назвали регионы, которые будут плавать

19:02

Россия бросает боевиков из ОРДЛО и отказывается лечить раненых - разведкаВидео

18:50

Михайлово чудо: поздравления, душевные открытки и картинки к светлому празднику

18:31

Как сэкономить деньги при оплате света: топ-6 способов от экспертов-коммунальщиковВидео

18:01

Не только вывод войск: Боррель назвал условия для заключения мира между Украиной и РФВидео

17:55

Россия отправляет огромное количество ракет из Санкт-Петербурга в сторону Украины - YleВидео

17:41

В Кабмине рассказали, что будет со внедрением накопительных пенсийВидео

17:21

Все по-настоящему: Даша Кацурина показала романтический поцелуй с Дантесом

17:20

Чарльз III прогнал: принца Гарри и Меган Маркл "выгнали" с важного приема перед похоронами ЕлизаветыВидео

17:09

"Сумасшедший старикан не отступит": астролог спрогнозировала, как закончится война Украины и РФ

17:03

Коллаборанты из "ЛНР" не могут убежать в РФ, им грозит мобилизация - ГайдайВидео

16:52

"Разделение Украины": в Румынии поставили на место скандального экс-министраВидео

Реклама
16:46

Какие вещи нельзя стирать в режиме быстрой стирки: 3 вида, которые должна знать каждая хозяйка

16:30

"Затоптал собственную репутацию": в России рассказали, чего лишился Галкин после изгнанияВидео

16:21

Успехи ВСУ на Херсонщине дали надежду на окончание войны - Боррель

16:20

Бисексуальная украинская модель рассказала, кто из отечественных артисток ее привлекаетВидео

16:10

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов": Пугачева публично вступилась за Галкина

15:58

Зеленский допустил возврат Крыма дипломатическим путемВидео

15:48

Прилет по военной части РФ: в Херсоне прогремели мощные взрывыВидео

15:36

Путин провалил все цели в боях: адмирал из Британии спрогнозировал, сколько может продолжаться война

15:33

Критик Соседов назвал Светлану Лободу "третьесортной штучкой-дрючкой": "Певица курам на смех!"

15:27

В Кремле всерьез обсуждают уход Путина из-за "болезни" – ПионтковскийВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрь
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять