Ночью оккупанты ударили ракетами по Запорожью: известно о 8 "прилетах"

Ночью оккупанты ударили ракетами по Запорожью / Фото УНИАН

Ночью 19 сентября в Запорожье прогремели взрывы, в городе и области была объявлена воздушная тревога. Как сообщил глава ОВА Александр Старух, российские оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру. Известно о восьми "прилетах".

Местные жители сообщали, что в одном из районов Запорожья, а также в пригороде исчезло электроснабжение.

По предварительным данным, оккупанты ударили по объектам инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется.

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Пока известно о восьми прилетах. Предварительно снова мишенью стали объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется. Соблюдаем правила воздушной тревоги и неразглашения информации", - написал Старух в Telegram.

Позже стало известно, что электроснабжение в городе было восстановлено.

Как сообщал Главред, во временно оккупированном Херсоне 18 сентября прогремели взрывы.

15 сентября Кривой Рог вновь подвергся ракетному удару со стороны российских оккупантов.

14 сентября российские оккупанты ударили по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации. Враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города. Уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от одного до почти двух метров.

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