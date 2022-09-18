Прилет по военной части РФ: в Херсоне прогремели мощные взрывы

В Херсоне прогремели новые взрывы / Скриншот

В Херсоне, захваченном российскими оккупантами, в воскресенье, 18 сентября, прогремели взрывы.

В области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Суспильне.

По данным росСМИ, в оккупированном городе прозвучали "шесть мощных взрывов", а местные жители публикуют видео работы систем ПВО.

Добавим, что по некоторым данным взрывы произошли в районе военной части РФ.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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