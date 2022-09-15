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Взрыв и столб дыма: РФ нанесла новый ракетный удар по Кривому Рогу, есть разрушения

15 сентября 2022, 13:59

В результате удара РФ по Кривому Рогу было разрушено промышленное предприятие.

дым
В результате нового удара РФ по Кривому Рогу есть разрушения / pixabay.com

В четверг, 15 сентября, Кривой Рог вновь подвергся ракетному удару со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", - написал Вилкул.

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Он призвал граждан "ничего не снимать и не выкладывать в соцсети".

Позднее он уточнил, что в результате удара было разрушено промышленное предприятие.

"Кривой Рог. Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные", - подчеркнул Вилкул. Люди, к счастью, не пострадали.

Взрыв и столб дыма: РФ нанесла новый ракетный удар по Кривому Рогу, есть разрушения

Удар по Кривому Рогу

Напомним, 14 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города.

Председатель ОВА добавил, что предварительно, обошлось без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды. Работают аварийные службы и спасатели. Проводится ликвация последствий разрушений.

Уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от одного до почти двух метров.

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