Взрыв и столб дыма: РФ нанесла новый ракетный удар по Кривому Рогу, есть разрушения

В результате удара РФ по Кривому Рогу было разрушено промышленное предприятие.
В четверг, 15 сентября, Кривой Рог вновь подвергся ракетному удару со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", - написал Вилкул.
Он призвал граждан "ничего не снимать и не выкладывать в соцсети".
Позднее он уточнил, что в результате удара было разрушено промышленное предприятие.
"Кривой Рог. Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные", - подчеркнул Вилкул. Люди, к счастью, не пострадали.
Удар по Кривому Рогу
Напомним, 14 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.
По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города.
Председатель ОВА добавил, что предварительно, обошлось без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды. Работают аварийные службы и спасатели. Проводится ликвация последствий разрушений.
Уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от одного до почти двух метров.
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