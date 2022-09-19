Удар по наемникам Вагнера: в Кадиевке уничтожили казармы вместе с оккупантами

В Кадиевке ударили по базе ЧВК Вагнера / Telegram А.Геращенко

В Кадиевке Луганской области, захваченной оккупантами РФ, в ночь на понедельник, 19 сентября, прогремели взрывы.

На воздух взлетел ДК имени Горького, где находилась база ЧВК Вагнера. Об этом рассказал украинский блогер Денис Казанский в Telegram.

По его данным, что в здании разрушенного ДК находилась военная казарма. В результате удара десятки оккупантов были уничтожены.

/ Telegram А.Геращенко

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

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